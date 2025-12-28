© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Ponència de Claudia Cuervo. Cas del gat Jimeno. Veu en castellà amb subtítols en català.
Fragment del vídeo de la llicenciada Claudia Celia Cuervo Espinosa, del cas del gat Jimeno, dins de la ponència titulada «L’ànima i els programes biològics de supervivència», del dijous 29 de maig del 2025, en el marc del Cinquè Congrés Internacional de Teràpia Regressiva celebrat al balneari d’Alicún de las Torres (Granada, Andalusia).
La terapeuta regressiva Claudia Cuervo exposa com un gat amb la cara i el cos demacrats per mossegades i esgarrapades sana de diversos traumes, sent la clienta la persona més propera a l’animal. Fou una labor terapèutica en equip on també van participar els terapeutes Victoria Amador i José Quintero Zavala.
Durada: 7 minuts i 13 segons. Idioma: veu en castellà i subtítols en català.
Enllaç del vídeo de la ponència completa en castellà:
Enllaç per accedir a totes les ponències disponibles del congrés, en castellà:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2mBOoF1OkobPrkycVS781x2MOPNDK8Ip
Correcció dels subtítols en català: Jordi Bancells.