Зеленая зона | Лучший короткометражный фильм 2023 года

‼️ А ведь он всё знал! Отлично понимал, что человечеству скоро конец и если каждый будет заботиться только о собственном спасении, не выживет никто. Почему же он предал друзей и в последние дни, когда ещё можно было что-то сделать, заботился лишь о собственной шкуре?
Когда он свернул не туда?
❓ Когда обсуждал с другом карту зелёных зон Европы
❓ Когда не захотел задействовать свои связи, чтобы рассказать влиятельным людям о Созидательном обществе
❓ Когда испугался, что потеряет свою солидную деловую репутацию из-за участия в волонтёрском проекте
Что может быть важнее, чем спасение жизни? Но когда собственная жизнь спасается ценой миллиардов других жизней, дальнейшее существование человека может превратиться в сплошной кошмар.
😱 И вот теперь ему только и остаётся, что сидеть, обхватив голову руками, и вспоминать собственные слова: «У меня есть дела поважнее».
У тебя наверняка тоже есть дела поважнее. Но даже если речь идёт о спасении твоей жизни, подумай: что ты будешь делать один в бункере посреди мёртвой планеты, обречённый на одиночество и медленную гибель? Не лучше ли прямо сейчас приложить все усилия для того, чтобы все люди планеты осознали грозящую нам опасность и объединились для спасения планеты и человечества?
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