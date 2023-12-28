Зеленая зона | Лучший короткометражный фильм 2023 года

‼️ А ведь он всё знал! Отлично понимал, что человечеству скоро конец и если каждый будет заботиться только о собственном спасении, не выживет никто. Почему же он предал друзей и в последние дни, когда ещё можно было что-то сделать, заботился лишь о собственной шкуре?





Когда он свернул не туда?

❓ Когда обсуждал с другом карту зелёных зон Европы

❓ Когда не захотел задействовать свои связи, чтобы рассказать влиятельным людям о Созидательном обществе

❓ Когда испугался, что потеряет свою солидную деловую репутацию из-за участия в волонтёрском проекте





Что может быть важнее, чем спасение жизни? Но когда собственная жизнь спасается ценой миллиардов других жизней, дальнейшее существование человека может превратиться в сплошной кошмар.





😱 И вот теперь ему только и остаётся, что сидеть, обхватив голову руками, и вспоминать собственные слова: «У меня есть дела поважнее».





У тебя наверняка тоже есть дела поважнее. Но даже если речь идёт о спасении твоей жизни, подумай: что ты будешь делать один в бункере посреди мёртвой планеты, обречённый на одиночество и медленную гибель? Не лучше ли прямо сейчас приложить все усилия для того, чтобы все люди планеты осознали грозящую нам опасность и объединились для спасения планеты и человечества?





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