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IFQ75 - Émission #75 du 18 novembre 2021 avec Patrick Ledrappier
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42 views • November 19, 2021
18 novembre 2021 : https://odysee.com/@Chloe_F:b/Infoenquestions75:e
Chloé F. : https://odysee.com/@Chloe_F:b
@Chloe_F
Dans cette 75e édition de votre émission hebdomadaire de l'Info en QuestionS, nous avons le plaisir d'accueillir Patrick Ledrappier, directeur de l’association « Libre consentement éclairé ».
👉 Le site Libre consentement éclairé, de Patrick Ledrappier : https://www.libre-consentement-eclaire.fr/mentions-legales/
L’émission hebdomadaire "l'info en QuestionS" est une émission née d'une demande grandissante d'informations libres et échappant à la censure. Les conflits d'intérêts étant désormais légion dans le monde médiatique, une équipe de lanceurs d'alerte s'est mobilisée pour partager ses dernières informations et les questions qu'elles suscitent.
Les coordonnées de l'équipe
👉JEAN-JACQUES CRÈVECŒUR :
Facebook : https://www.facebook.com/jeanjacques.crevecoeur.1
Chaîne privée : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
Site officiel : https://jeanjacquescrevecoeur.com
👉SALIM LAÏBI :
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCAWbpsb5YQKxE8F62TEVCww
Facebook : https://www.facebook.com/lelibre.penseur.1/
Blog Le libre Penseur : https://www.lelibrepenseur.org/
👉TAL SCHALLER :
Blog de Tal : https://www.santeglobale.world/le-blog-de-tal/
👉SOPHIE MEULEMANS :
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCW0CYuhmuLtcMS8FrtUZPDg
Site officiel : Initiative Citoyenne : http://initiativecitoyenne.be/
👉CHLOÉ FRAMMERY :
Odysee : https://odysee.com/@Chloe_F:b
Rumble : https://rumble.com/user/ChloeFra
Crowdbunker : https://crowdbunker.com/@ChloeFrammery
Twitter : https://twitter.com/FrammeryChloe?s=09
Instagram : https://www.instagram.com/p/CM1lDLXjAwk/?igshid=12iki8wuw2noh
Facebook : https://www.facebook.com/chloe.fra.9
VK : https://m.vk.com/id665557322
👉MURIEL HUBIN :
Facebook : https://www.facebook.com/hubmu2
Site officiel : http://essentiellement.eu
■ Sources Chloé :
• Discours de la manif de Berne avec Robert F. Kennedy - 12.11.21 : https://odysee.com/@Chloe_F:b/Direct_Manifestation_Berne_12.11.21:6?r=EDrSYoCpHa2qxTfyQBgbj2mniLARUN7V
• Présentation PowerPoint "Les légumes vaccinaux" : http://gerardscheller.ch/Presentation_IEQ75-Des_legumes_vaccinaux.pdf
• Article de Novastan "Ouzbékistan : un “vaccin-tomate” contre le Covid-19 en phase de développement" : https://novastan.org/fr/ouzbekistan/ouzbekistan-un-vaccin-tomate-contre-le-covid-19-en-phase-de-developpement
• Interview de Nikolai Kryuchkov : https://www.kp.ru/daily/28323.5/4466331/
• Article du Jerusalem Post sur la laitue vaccinale : https://www.jpost.com/health-and-wellness/coronavirus/can-you-grow-covid-19-vaccine-lettuce-uc-riverside-scientists-think-so-679655
• Autre interview de Nikolaï Kryuchkov du 5.11.21 (sur la vaccination en Azerbaïdjan et l'enseignement à distance) : https://ictimaixeber.az/2021/11/immunoloq-distant-t%C9%99hsil%C9%99-kecm%C9%99k-lazimdir/
• Subvention de la Fondation Gates dans la National Science Foundation : https://www.gatesfoundation.org/about/committed-grants?page=2&;q=National%20Science%20Foundation
• Subventions de la Fondation Gates dans l'UCR : https://www.gatesfoundation.org/about/committed-grants?q=University%20california%20riverside
• Vidéo sur les légumes vaccinaux : https://www.youtube.com/watch?v=-Q6Xx7lMaAQ
• https://news.ucr.edu/articles/2021/09/16/grow-and-eat-your-own-vaccines
• Article de Guy Boulianne : https://guyboulianne.com/2021/11/02/afin-de-lutter-contre-ceux-qui-hesitent-a-se-faire-vacciner-les-scientifiques-veulent-distribuer-des-proteines-spike-du-covid-dans-tous-les-aliments/
• GESDA : https://gesda.global/qui-sommes-nous/?lang=fr
• Bill Gates est le plus grand propriétaire terrien : https://landreport.com/2021/01/bill-gates-americas-top-farmland-owner/
https://agfundernews.com/bill-melinda-gates-revealed-as-largest-private-farmland-owners-in-us.html
• Cascade Investissement : https://agfundernews.com/bill-melinda-gates-can-create-the-worlds-biggest-agrifoodtech-testbed.html
https://www.breakthroughenergy.org/
• Clip de Chloé (la chanteuse), "Liberté je crie ton nom" : https://m.youtube.com/watch?v=hkmKsoxdN6E
• AGENDA :
🎬 Vendredi 19 novembre : Sortie du Film "Primum Non Nocere" ici : https://crowdbunker.com/@PrimumNonNocere
🇨🇭Suisse : Samedi 20 novembre > Lausanne (Place de la Gare) à 14h30
Autres actions : https://t.me/ActionsSuisse
🇫🇷 France : Samedi 20 novembre > Saint-Genis Pouilly (Espace Jean Monnet) à 15h
Autres actions : https://www.coordinationrevolutioncov.com/forum/rassemblements-en-france/liste-des-villes-du-sam-20-dim-21-11-21-pour-le-retrait-du-pass-sanitaire-et-la-fin-de-l-obligation-vaccinale
🇫🇷 Mercredi 24 novembre > 9h devant la Cour d'appel de Bordeaux pour soutenir Stan Maillaud
https://youtu.be/OGrss9861nI
Chloé F. : https://odysee.com/@Chloe_F:b
@Chloe_F
Dans cette 75e édition de votre émission hebdomadaire de l'Info en QuestionS, nous avons le plaisir d'accueillir Patrick Ledrappier, directeur de l’association « Libre consentement éclairé ».
👉 Le site Libre consentement éclairé, de Patrick Ledrappier : https://www.libre-consentement-eclaire.fr/mentions-legales/
L’émission hebdomadaire "l'info en QuestionS" est une émission née d'une demande grandissante d'informations libres et échappant à la censure. Les conflits d'intérêts étant désormais légion dans le monde médiatique, une équipe de lanceurs d'alerte s'est mobilisée pour partager ses dernières informations et les questions qu'elles suscitent.
Les coordonnées de l'équipe
👉JEAN-JACQUES CRÈVECŒUR :
Facebook : https://www.facebook.com/jeanjacques.crevecoeur.1
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Site officiel : https://jeanjacquescrevecoeur.com
👉SALIM LAÏBI :
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCAWbpsb5YQKxE8F62TEVCww
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Blog Le libre Penseur : https://www.lelibrepenseur.org/
👉TAL SCHALLER :
Blog de Tal : https://www.santeglobale.world/le-blog-de-tal/
👉SOPHIE MEULEMANS :
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👉CHLOÉ FRAMMERY :
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■ Sources Chloé :
• Discours de la manif de Berne avec Robert F. Kennedy - 12.11.21 : https://odysee.com/@Chloe_F:b/Direct_Manifestation_Berne_12.11.21:6?r=EDrSYoCpHa2qxTfyQBgbj2mniLARUN7V
• Présentation PowerPoint "Les légumes vaccinaux" : http://gerardscheller.ch/Presentation_IEQ75-Des_legumes_vaccinaux.pdf
• Article de Novastan "Ouzbékistan : un “vaccin-tomate” contre le Covid-19 en phase de développement" : https://novastan.org/fr/ouzbekistan/ouzbekistan-un-vaccin-tomate-contre-le-covid-19-en-phase-de-developpement
• Interview de Nikolai Kryuchkov : https://www.kp.ru/daily/28323.5/4466331/
• Article du Jerusalem Post sur la laitue vaccinale : https://www.jpost.com/health-and-wellness/coronavirus/can-you-grow-covid-19-vaccine-lettuce-uc-riverside-scientists-think-so-679655
• Autre interview de Nikolaï Kryuchkov du 5.11.21 (sur la vaccination en Azerbaïdjan et l'enseignement à distance) : https://ictimaixeber.az/2021/11/immunoloq-distant-t%C9%99hsil%C9%99-kecm%C9%99k-lazimdir/
• Subvention de la Fondation Gates dans la National Science Foundation : https://www.gatesfoundation.org/about/committed-grants?page=2&;q=National%20Science%20Foundation
• Subventions de la Fondation Gates dans l'UCR : https://www.gatesfoundation.org/about/committed-grants?q=University%20california%20riverside
• Vidéo sur les légumes vaccinaux : https://www.youtube.com/watch?v=-Q6Xx7lMaAQ
• https://news.ucr.edu/articles/2021/09/16/grow-and-eat-your-own-vaccines
• Article de Guy Boulianne : https://guyboulianne.com/2021/11/02/afin-de-lutter-contre-ceux-qui-hesitent-a-se-faire-vacciner-les-scientifiques-veulent-distribuer-des-proteines-spike-du-covid-dans-tous-les-aliments/
• GESDA : https://gesda.global/qui-sommes-nous/?lang=fr
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https://agfundernews.com/bill-melinda-gates-revealed-as-largest-private-farmland-owners-in-us.html
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• AGENDA :
🎬 Vendredi 19 novembre : Sortie du Film "Primum Non Nocere" ici : https://crowdbunker.com/@PrimumNonNocere
🇨🇭Suisse : Samedi 20 novembre > Lausanne (Place de la Gare) à 14h30
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Autres actions : https://www.coordinationrevolutioncov.com/forum/rassemblements-en-france/liste-des-villes-du-sam-20-dim-21-11-21-pour-le-retrait-du-pass-sanitaire-et-la-fin-de-l-obligation-vaccinale
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https://youtu.be/OGrss9861nI
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