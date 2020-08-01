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De partout d’innombrables médecins indignés témoignent: "Il y a bien un complot contre l’Humanité !"
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4 views • August 01, 2020
Import YT 30 juillet 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=BFEe0wRBhvI&;feature=youtu.be
Chaîne YT Artémisia Collège : https://www.youtube.com/channel/UC38xK7hksnyzdWPdf0XC9kQ
Nous produisons ici 4 éléments incontestables, dont un, malheureusement est censuré partout. Mais, par là même, cela prouve ce complot de façon indéniable. Car ce sont des médecins qui sont au contact direct des patients, qui alertent nommément, à visage découvert, et dont le message vital pour l’Humanité est délibérément et systématiquement saboté. Par ce fait même, les odieux responsables de ce black-out, se rendent coupables de crimes et de complicité de crimes contre la dite Humanité.
Notre dossier sur cette Opération :
https://www.artemisia-college.info/op...
Sources :
https://www.youtube.com/watch?v=s4aD5iCkUVg
https://vimeo.com/442638284
https://www.youtube.com/watch?v=cfke3ip2h50
https://www.youtube.com/watch?v=UaUW3c9NoD0
Notre dossier sur les vaccins (3 liens)
https://www.artemisia-college.info/cessons-dempoisonner-et-dinfecter-nos-enfants.html
https://www.artemisia-college.info/les-vaccins-parlons-en-un-dossier-accablant-les-videos.html
https://www.artemisia-college.info/les-vaccins-parlons-en-un-dossier-accablant-nos-videos.html
https://artemisia-college.info/ infos et dossiers
https://ecobio-attitude.org/ infos et dossiers + documentaires (dont code)
https://partisansfrancelibre.fr/ infos et dossiers de géopolitique (dont code)
https://partisansfrancelibre.org/ organisation (dont code)
Nos 2 chaînes
https://www.youtube.com/channel/UC38xK7hksnyzdWPdf0XC9kQ/videos
https://www.youtube.com/channel/UCowMG5mJqgrqitF4EnZPutA/videos
Et cf. http://dominique.regards.free.fr/blog/
Chaîne YT Artémisia Collège : https://www.youtube.com/channel/UC38xK7hksnyzdWPdf0XC9kQ
Nous produisons ici 4 éléments incontestables, dont un, malheureusement est censuré partout. Mais, par là même, cela prouve ce complot de façon indéniable. Car ce sont des médecins qui sont au contact direct des patients, qui alertent nommément, à visage découvert, et dont le message vital pour l’Humanité est délibérément et systématiquement saboté. Par ce fait même, les odieux responsables de ce black-out, se rendent coupables de crimes et de complicité de crimes contre la dite Humanité.
Notre dossier sur cette Opération :
https://www.artemisia-college.info/op...
Sources :
https://www.youtube.com/watch?v=s4aD5iCkUVg
https://vimeo.com/442638284
https://www.youtube.com/watch?v=cfke3ip2h50
https://www.youtube.com/watch?v=UaUW3c9NoD0
Notre dossier sur les vaccins (3 liens)
https://www.artemisia-college.info/cessons-dempoisonner-et-dinfecter-nos-enfants.html
https://www.artemisia-college.info/les-vaccins-parlons-en-un-dossier-accablant-les-videos.html
https://www.artemisia-college.info/les-vaccins-parlons-en-un-dossier-accablant-nos-videos.html
https://artemisia-college.info/ infos et dossiers
https://ecobio-attitude.org/ infos et dossiers + documentaires (dont code)
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Nos 2 chaînes
https://www.youtube.com/channel/UC38xK7hksnyzdWPdf0XC9kQ/videos
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