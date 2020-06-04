Microsoft licencie des journalistes pour les remplacer par des robots

Ce sont près de 80 journalistes de Microsoft qui viennent d’apprendre leur licenciement et alors qu'ils se retrouvent sans emploi, ce sont des robots qui prennent leur place.Les algorithmes de ces robots sont loin d’être irréprochables mais pour Microsoft, c'est une façon d'épargner. L'intelligence artificielle gagne du terrain et des travailleurs du monde entier se demandent s'ils ne seront pas les prochains à perdre leur emploi au profit d'un robot.L'inhumanité remplace graduellement l'humanité, dans un silence assourdissant.Je parle aussi du généticien israélien, le Dr Ronen Shemesh qui note que le site de la furine est la découverte la plus inhabituelle et c'est essentiellement ce qui le pousse à conclure que le COVID-19 a été fabriqué de main d'homme:Nous sommes forts lorsqu'on retourne dans notre coeur, notre cohérence, notre pleine réalisation, chers Amis.C'est d'ailleurs ce que je destine à ces individus qui auraient fait le choix de participer à des mouvements violents, aux États-Unis et ailleurs dans le monde, à la suite de la mort de George Floyd, aux mains du policier Derek Chauvin, à Minneapolis, le 25 mai 2020.Soyons la pleine version de notre réalisation et créons le monde dans lequel nous voulons vivre. Dans mon "live", je vous donne des idées à la portée de tous, incluant pour nos écoles et nos piscines publiques. Il faut bien commencer quelque part!= = = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - = = =Vous aimez mon travail? Vous pouvez m'aider à continuer avec un don car je consacre une bonne partie de mon temps à éveiller le plus grand nombre de personnes à leur plein potentiel, en pleine conscience:Merci de tout coeur à ceux qui m'aident car sans vous, je ne pourrais pas continuer.