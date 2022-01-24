Ἀνοικτή Πανελλήνια συνάντηση Δικτύου Ἑλληνισμοῦ_ Κυριακή 23 Ἰανουαρίου 2022

Ἐπεῖγον Μήνυμα πρός κάθε εὐγενῆ Ἕλληνα: Κυριακή 23 Ἰανουαρίου 2022 7:00 μ.μ.

Ἀγαπητοί φίλοι σᾶς προσκαλοῦμε στήν πρώτη γιά τό 2022 ἀνοικτή τηλεδιάσκεψη

φίλων καί μελῶν τοῦ Δικτύου Ἑλληνισμοῦ

Ἡ παρουσία σας εἶναι μεγάλης σημασίας διότι σκοπός μας εἶναι νά συμβάλουμε

μέ ἀποφασιστικό τρόπο στήν πολιτική ἑνότητα ὅλων τῶν Ἑλλήνων στήν Ἑλλάδα καί στήν Ὁμογένεια

Τό πρόβλημα τῆς πολυδιάσπασης ἀνυπέρβλητο.

Συνεχῶς ἐμφανίζονται νέες διαδικτυακές ὁμάδες, νέα πολιτικά κόμματα καί νέοι ἐπίδοξοι ἀρχηγοί καί σωτῆρες.

Αὐτό προφανῶς εἶναι ὅτι πιό ὠφέλιμο γιά τό σύστημα πού θέλει νά κρατήσει τό πατριωτικό κίνημα διασπασμένο καί πλήρως ἀδύναμο νά ἀντιμετωπίσει ἀποτελεσματικά τήν διάλυση τῆς ἑλληνικῆς πατρίδας καί τήν γενοκτονία τῶν Ἑλλήνων, ἰατρικά, οἰκονομικά, δημογραφικά πολιτιστικά κλπ κλπ.

Τό πρόγραμμα τῆς Κυριακῆς ἔχει ὡς ἀκολούθως:



1. Σύντομη γενική εἰσαγωγή γιά τά ἔργα τοῦ Δ.Ε. καί τήν φιλοσοφία του καί ἀκολούθως, παρουσίαση γιά τό ποιοί θά μιλήσουν ἀκολούθως:

Πρῶτος θά μιλήσει ὁ Βάϊος Μπλιούμης καί παρουσιάζει τό ἔργο τῆς ΕΛ.Δ.ΔΙ.Ε.Σ.

2. Γιάννης Ἀντωνιάδης θά παρουσιάσει τήν φιλοσοφία τῆς Ἑλληνικῆς πολιτειολογίας τοῦ Δ.Ε.

3. Ὁ Νίκος Μπουρμπούλης θά παρουσιάσει τόν πολιτικό φορέα Ἀλήθεια ὡς ἕνα παράδειγμα πολιτειολογίας μή ἀρχηγικῆς καί ἀμεσοδημοκρατικής

4. Ὁ καθηγητής τοῦ Δ.Π.Θ. Γιῶργος Παῦλος θά παρουσιάσει τήν πρόταση πολιτικῆς ἑνότητας κοινωνικῶν πολιτικῶν καί ἄλλων ὁμάδων στά πλαίσια τοῦ Ὑπερκομματικοῦ Παγκόσμιου Ἐθνικοῦ Συμβουλίου ( ΥΠ.Ε.Σ.)

5. Ὁ ἐπιχειρηματίας Διονύσιος Πλέσσας θά παρουσιάσει πρόταση πού ἀφορᾶ τήν δημιουργία ἐπιχειρηματικῆς συμμαχίας μέ ἐθνικό καί κοινωνικό χαρακτῆρα

6. Τέλος ὁ καθηγητής τῆς ἰατρικῆς Σχολῆς Ἐλπιδοφόρος Σωτηριάδης καί ὁ Σύμβουλος ἐπιχειρήσεων Ἄθως Κοιρανίδης θά σχολιάσουν καί θά τοποθετηθοῦν γιά ὅλες τίς προηγούμενες εἰσηγήσεις



Τό Δικτυο Ἑλληνισμοῦ προσκαλεῖ σέ ἀνοικτή διαδικτυακή συνάντηση καί συζήτηση ὅλους τούς Ἕλληνες καί ὅλες τίς διαδικτυακές ὁμάδες πού θέλουν νά συμμετάσχουν στήν ἀνοικτή διαδικτυακή συζήτηση καί στήν παρουσίαση τῆς πρότασης Πολιτικῆς ἑνότητας καί συνεργασίας τῶν Ἑλλήνων πού ἀγωνιοῦν γιά τό μέλλον τῆς Ἑλλάδος.

Ἡ πρόταση αὐτή φέρει τό ὄνομα:

Ὑπερκομματικό Παγκόσμιο Ἐθνικό Συμβούλιο (ΥΠ.Ε.Σ.)

Ἀκολούθως θά πάρουν τόν λόγο καί θά τοποθετηθοῦν καλεσμένοι ἐκπρόσωποι πολιτικῶν καί κοινωνικῶν ὁμάδων καί ὅσοι ἄλλοι θελήσουν νά τοποθετηθοῦν καί νά συνεργαστοῦν.

Ἡ διαδικτυακή αὐτή συνάντηση σκοπό ἔχει νά ξεκινήσει μιά συστηματική ἐργασία καί συνεργασία ὅλων πού ἐνδιαφέρονται γιά νά συναντηθοῦν ὅλες οἱ κοινωνικές πολιτικές καί ὅσες ἄλλες ὁμάδες

καί ὅλοι οἱ Ἕλληνες σέ μιά κοινή πολιτική προσπάθεια ἀπελευθέρωσης τῆς Ἑλλάδας καί τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ ἀπό τήν γενοκτόνο πολιτική μαφία πού διαλύει τήν δημοκρατία καί ὁδηγεῖ τήν ἑλληνική κοινωνία σέ ἰατρική γενοκτονία,οἰκονομική κοινωνική πολιτιστική καί πνευματική

ἐξαθλίωση καί ἐξαφάνιση ἀπό τήν Ἑλλάδα καί ἀντικατάσταση τῶν Ἑλλήνων ἀπό ἄλλους λαούς.