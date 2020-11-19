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Ключевой фактор при натуральном лечении рака. Борис Гринблат на конференции в Красноярске
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79 views • November 19, 2020
Ключевой фактор при натуральном лечении рака.
Борис Гринблат на конференции в Красноярске.
Проект «МедАльтернатива.инфо» представляет запись выступления Бориса Гринблата на конференции, посвященной альтернативному лечению рака, которая прошла 17 февраля 2018 года. Конференция организована фондом Лузай Владимира. В своем выступлении Борис расскажет о самом важном факторе при натуральном (альтернативном) лечении рака.
Приносим извинения за качество записи – съёмка велась на обычный телефон из зала. Вы можете почитать текстовую версию выступления по ссылке: https://medalternativa.info/our/speak/klyuchevye-faktory/
Читать бесплатно книгу Бориса Гринблата “Диагноз – рак: лечиться или жить? Альтернативный взгляд на онкологию”: https://medalternativa.info/our/books/diagnoz-rak-lechitsya-ili-zhit/
Сайт о натуральной концепции лечения рака и других болезней: https://medalternativa.info/
Поддержать проект МедАльтернатива.инфо: https://medalternativa.info/donate/
Борис Гринблат на конференции в Красноярске.
Проект «МедАльтернатива.инфо» представляет запись выступления Бориса Гринблата на конференции, посвященной альтернативному лечению рака, которая прошла 17 февраля 2018 года. Конференция организована фондом Лузай Владимира. В своем выступлении Борис расскажет о самом важном факторе при натуральном (альтернативном) лечении рака.
Приносим извинения за качество записи – съёмка велась на обычный телефон из зала. Вы можете почитать текстовую версию выступления по ссылке: https://medalternativa.info/our/speak/klyuchevye-faktory/
Читать бесплатно книгу Бориса Гринблата “Диагноз – рак: лечиться или жить? Альтернативный взгляд на онкологию”: https://medalternativa.info/our/books/diagnoz-rak-lechitsya-ili-zhit/
Сайт о натуральной концепции лечения рака и других болезней: https://medalternativa.info/
Поддержать проект МедАльтернатива.инфо: https://medalternativa.info/donate/
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