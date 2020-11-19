Ключевой фактор при натуральном лечении рака. Борис Гринблат на конференции в Красноярске

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79 views • November 19, 2020



Борис Гринблат на конференции в Красноярске.



Проект «МедАльтернатива.инфо» представляет запись выступления Бориса Гринблата на конференции, посвященной альтернативному лечению рака, которая прошла 17 февраля 2018 года. Конференция организована фондом Лузай Владимира. В своем выступлении Борис расскажет о самом важном факторе при натуральном (альтернативном) лечении рака.



Приносим извинения за качество записи – съёмка велась на обычный телефон из зала. Вы можете почитать текстовую версию выступления по ссылке:



Читать бесплатно книгу Бориса Гринблата “Диагноз – рак: лечиться или жить? Альтернативный взгляд на онкологию”:



Сайт о натуральной концепции лечения рака и других болезней:



Поддержать проект МедАльтернатива.инфо: Ключевой фактор при натуральном лечении рака.Борис Гринблат на конференции в Красноярске.Проект «МедАльтернатива.инфо» представляет запись выступления Бориса Гринблата на конференции, посвященной альтернативному лечению рака, которая прошла 17 февраля 2018 года. Конференция организована фондом Лузай Владимира. В своем выступлении Борис расскажет о самом важном факторе при натуральном (альтернативном) лечении рака.Приносим извинения за качество записи – съёмка велась на обычный телефон из зала. Вы можете почитать текстовую версию выступления по ссылке: https://medalternativa.info/our/speak/klyuchevye-faktory/ Читать бесплатно книгу Бориса Гринблата “Диагноз – рак: лечиться или жить? Альтернативный взгляд на онкологию”: https://medalternativa.info/our/books/diagnoz-rak-lechitsya-ili-zhit/ Сайт о натуральной концепции лечения рака и других болезней: https://medalternativa.info/ Поддержать проект МедАльтернатива.инфо: https://medalternativa.info/donate/ Keywords cancerboris grinblatmedalternativa

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