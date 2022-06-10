¿Es cierto que los inoculados Covid emiten frecuencias? Documental BlueTruth y comentarios

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Este documental ha sido realisado por Mik Andersen (nombre pseudonimo) en colaboración con la CO.MU.SAV (COalición MUndial SAlud y Vida - www.comusav.com) y ha sido censurado varias veces por YouTube.
Este documental (y los comentarios a continuación por los médicos y expertos) provee pruebas cientificas de lo que es el contenido de la "vacuna" COVID 19.
Descubre la verdad... ¡no dejas que te engañen!