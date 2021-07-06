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Cómo mantener alta nuestra vibración
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30 views • July 06, 2021
Mesa redonda con el psicólogo Joaquín Juliá Salmerón, psicólogo, máster en psicología clínica y jurídica, escritor y creador de un modelo llamado Programa de Transformación interior ( PTI) ,con el que trabaja desde su consulta. Podéis encontrar más información en su web: https://www.elalmadeplaton.com
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www.flippityflop.es
Una revista online en un mundo patas arriba
Descubre más artículos y entrevistas sobre crecimiento personal y espiritual en nuestra web. Suscríbete a la Newsletter o síguenos en Instagram para estar al día:
https://www.instagram.com/flippityflop.es/
Porque siempre hay otra opción
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