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45 τραγούδια σε στίχους Ευτυχίας Παπαγιαννοπούλου και μουσική Απόστολου Καλδάρα 🎵
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43 views • September 22, 2021
0:00:07 * 01. ΟΝΕΙΡΟ ΑΠΑΤΗΛΟ [ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΟΚΟΤΑΣ]
0:03:25 * 02. Η ΦΑΝΤΑΣΙΑ [ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΤΑΛΑΡΑΣ]
0:06:32 * 03. ΘΑ ΒΡΩ ΜΟΥΡΜΟΥΡΗ ΜΠΑΓΛΑΜΑ [ΠΑΝΟΣ ΓΑΒΑΛΑΣ & ΡΙΑ ΚΟΥΡΤΗ]
0:09:31 * 04. ΤΡΟΜΑΓΜΕΝΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ [ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΤΑΛΑΡΑΣ]
0:12:14 * 05. ΚΑΤΑΡΑΜΕΝΗ ΦΥΛΑΚΗ [ΠΑΝΟΣ ΓΑΒΑΛΑΣ]
0:15:40 * 06. ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΕΙ [ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ]
0:18:52 * 07. ΛΙΓΟ ΛΙΓΟ ΘΑ ΜΕ ΣΥΝΗΘΙΣΕΙΣ [ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΕΝΙΔΙΑΤΗΣ]
0:21:41 * 08. ΑΝ ΕΙΝΑΙ Η ΑΓΑΠΗ ΕΓΚΛΗΜΑ [ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ]
0:24:06 * 09. ΤΟ ΚΑΛΟ ΠΑΙΔΙ [ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΡΙΟΣ & ΠΙΤΣΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ]
0:26:24 * 10. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΙΑ ΜΑΣ ΧΩΡΙΣΜΟΣ [ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ]
0:29:32 * 11. ΑΠ' ΤΑ ΨΗΛΑ ΣΤΑ ΧΑΜΗΛΑ [ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ & ΜΑΡΙΝΕΛΛΑ]
0:32:42 * 12. ΜΗΝ ΚΑΝΕΙΣ ΟΝΕΙΡΑ ΤΡΕΛΛΑ [ΝΙΚΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ]
0:35:35 * 13. ΠΗΡΑ ΑΠ' ΤΗ ΝΙΟΤΗ ΧΡΩΜΑΤΑ [ΒΙΚΥ ΜΟΣΧΟΛΙΟΥ]
0:38:25 * 14. ΑΝΕΜΩΝΑ [ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ]
0:41:26 * 15. ΡΙΞΤΕ ΣΤΟ ΓΥΑΛΙ ΦΑΡΜΑΚΙ [ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ]
0:44:50 * 16. ΕΝΑ ΠΟΥΛΙ ΠΛΗΓΩΘΗΚΕ [ΒΙΚΥ ΜΟΣΧΟΛΙΟΥ]
0:48:04 * 17. ΘΑ ΜΕ ΓΡΑΨΕΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ [ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΠΙΘΙΚΩΤΣΗΣ]
0:51:23 * 18. ΛΑΘΟΣ ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΝΕΙΣ [ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΤΑΛΑΡΑΣ & ΚΑΙΤΗ ΑΜΠΑΒΗ]
0:54:37 * 19. ΑΛΛΟΤΙΝΕΣ ΜΟΥ ΕΠΟΧΕΣ [ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ]
0:57:24 * 20. Ο ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ [ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΤΣΑΟΥΣΑΚΗΣ]
1:00:47 * 21. ΜΕ ΣΤΕΛΝΕΙ Η ΜΑΝΑ ΜΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ [ΠΟΛΥ ΠΑΝΟΥ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΛΔΑΡΑΣ, ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ]
1:03:54 * 22. ΟΠΟΥ ΔΕΙΣ ΦΩΤΙΑ ΝΑ ΚΑΙΕΙ [ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΕΝΙΔΙΑΤΗΣ]
1:07:13 * 23. ΦΟΡΤΩΘΗΚΑ ΤΙΣ ΤΥΨΕΙΣ ΜΟΥ [ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΤΑΛΑΡΑΣ]
1:09:39 * 24. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΜΠΑΓΛΑΜΑ [ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΤΖΗΣ]
1:12:24 * 25. ΕΓΩ ΘΑ ΖΩ ΜΕ Τ' ΟΝΕΙΡΟ [ΒΙΚΥ ΜΟΣΧΟΛΙΟΥ]
1:15:42 * 26. ΣΤ' ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟ ΚΟΥΤΟΥΚΙ [ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΠΙΘΙΚΩΤΣΗΣ]
1:18:58 * 27. ΓΛΑΡΟΙ ΣΤ' ΑΝΟΙΧΤΑ [ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΟΚΟΤΑΣ]
1:22:03 * 28. ΕΙΣΑΙ Η ΜΟΙΡΑ ΜΟΥ ΕΣΥ [ΒΙΚΥ ΜΟΣΧΟΛΙΟΥ]
1:25:07 * 29. ΕΣΥ ΠΟΥ ΜΟΥ ΛΕΙΠΕΙΣ [ΛΙΤΣΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗ]
1:28:12 * 30. Τ' ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΤΑ ΚΡΟΤΑΦΙΑ [ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΟΣ & ΘΕΑΝΩ ΣΟΥΚΑ]
1:31:46 * 31. ΑΧ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑ [ΚΑΙΤΗ ΑΜΠΑΒΗ & ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΛΔΑΡΑΣ]
1:34:49 * 32. ΓΥΑΛΙΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ [ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ]
1:37:44 * 33. ΜΟΥ ΣΠΑΣΑΝΕ ΤΟΝ ΜΠΑΓΛΑΜΑ (ΤΙΓΚΙ ΤΙΓΚΙ) [ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΠΙΘΙΚΩΤΣΗΣ, ΚΑΙΤΗ ΓΛΕΡΗ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΛΔΑΡΑΣ]
1:41:00 * 34. ΤΗΣ ΠΙΚΡΑΣ ΤΟ ΛΟΥΛΟΥΔΙ [ΒΙΚΥ ΜΟΣΧΟΛΙΟΥ]
1:43:45 * 35. ΦΙΛΙΑ ΕΙΧΑ ΣΤΟ ΣΤΟΜΑ [ΕΥΑ ΖΑΧΟΥ]
1:46:05 * 36. ΜΕ ΠΗΡΕ Η ΝΥΧΤΑ ΑΓΚΑΛΙΑ [ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΤΖΗΣ]
1:49:17 * 37. ΜΕΣ' ΣΤΗΣ ΧΗΡΑΣ ΤΗΝ ΤΑΒΕΡΝΑ [ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΤΣΑΟΥΣΑΚΗΣ]
1:52:42 * 38. ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΠΟΥ ΤΑ ΠΙΝΩ [ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ & ΛΙΤΣΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗ]
1:55:22 * 39. ΛΑΘΟΣ ΧΤΥΠΗΣΑ, ΛΑΘΟΣ Μ' ΑΝΟΙΞΕΣ [ΛΙΤΣΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗ & .ΜΠΑΜΠΗΣ ΤΣΕΤΙΝΗΣ]
1:58:13 * 40. Ο ΓΚΡΕΜΟΣ [ ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΕΝΙΔΙΑΤΗΣ]
2:01:35 * 41. Ο ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ ΔΡΟΜΟΣ [ΓΙΩΤΑ ΛΥΔΙΑ]
2:04:59 * 42. Τ' ΑΣΤΡΑ ΚΟΙΤΑΖΟΥΝ ΤΗ ΓΗ [ΣΤΡΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ]
2:08:30 * 43. ΤΟ ΜΙΣΟ ΑΝ Μ΄ΑΓΑΠΟΥΣΕΣ [ΦΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ]
2:11:10 * 44. ΠΕΤΡΑΔΑΚΙ ΠΕΤΡΑΔΑΚΙ [ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΕΝΙΔΙΑΤΗΣ]
2:14:19 * 45. ΑΣ ΠΑΝ' ΣΤΗΝ ΕΥΧΗ ΤΑ ΠΑΛΙΑ [ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ]
0:03:25 * 02. Η ΦΑΝΤΑΣΙΑ [ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΤΑΛΑΡΑΣ]
0:06:32 * 03. ΘΑ ΒΡΩ ΜΟΥΡΜΟΥΡΗ ΜΠΑΓΛΑΜΑ [ΠΑΝΟΣ ΓΑΒΑΛΑΣ & ΡΙΑ ΚΟΥΡΤΗ]
0:09:31 * 04. ΤΡΟΜΑΓΜΕΝΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ [ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΤΑΛΑΡΑΣ]
0:12:14 * 05. ΚΑΤΑΡΑΜΕΝΗ ΦΥΛΑΚΗ [ΠΑΝΟΣ ΓΑΒΑΛΑΣ]
0:15:40 * 06. ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΕΙ [ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ]
0:18:52 * 07. ΛΙΓΟ ΛΙΓΟ ΘΑ ΜΕ ΣΥΝΗΘΙΣΕΙΣ [ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΕΝΙΔΙΑΤΗΣ]
0:21:41 * 08. ΑΝ ΕΙΝΑΙ Η ΑΓΑΠΗ ΕΓΚΛΗΜΑ [ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ]
0:24:06 * 09. ΤΟ ΚΑΛΟ ΠΑΙΔΙ [ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΡΙΟΣ & ΠΙΤΣΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ]
0:26:24 * 10. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΙΑ ΜΑΣ ΧΩΡΙΣΜΟΣ [ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ]
0:29:32 * 11. ΑΠ' ΤΑ ΨΗΛΑ ΣΤΑ ΧΑΜΗΛΑ [ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ & ΜΑΡΙΝΕΛΛΑ]
0:32:42 * 12. ΜΗΝ ΚΑΝΕΙΣ ΟΝΕΙΡΑ ΤΡΕΛΛΑ [ΝΙΚΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ]
0:35:35 * 13. ΠΗΡΑ ΑΠ' ΤΗ ΝΙΟΤΗ ΧΡΩΜΑΤΑ [ΒΙΚΥ ΜΟΣΧΟΛΙΟΥ]
0:38:25 * 14. ΑΝΕΜΩΝΑ [ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ]
0:41:26 * 15. ΡΙΞΤΕ ΣΤΟ ΓΥΑΛΙ ΦΑΡΜΑΚΙ [ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ]
0:44:50 * 16. ΕΝΑ ΠΟΥΛΙ ΠΛΗΓΩΘΗΚΕ [ΒΙΚΥ ΜΟΣΧΟΛΙΟΥ]
0:48:04 * 17. ΘΑ ΜΕ ΓΡΑΨΕΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ [ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΠΙΘΙΚΩΤΣΗΣ]
0:51:23 * 18. ΛΑΘΟΣ ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΝΕΙΣ [ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΤΑΛΑΡΑΣ & ΚΑΙΤΗ ΑΜΠΑΒΗ]
0:54:37 * 19. ΑΛΛΟΤΙΝΕΣ ΜΟΥ ΕΠΟΧΕΣ [ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ]
0:57:24 * 20. Ο ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ [ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΤΣΑΟΥΣΑΚΗΣ]
1:00:47 * 21. ΜΕ ΣΤΕΛΝΕΙ Η ΜΑΝΑ ΜΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ [ΠΟΛΥ ΠΑΝΟΥ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΛΔΑΡΑΣ, ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ]
1:03:54 * 22. ΟΠΟΥ ΔΕΙΣ ΦΩΤΙΑ ΝΑ ΚΑΙΕΙ [ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΕΝΙΔΙΑΤΗΣ]
1:07:13 * 23. ΦΟΡΤΩΘΗΚΑ ΤΙΣ ΤΥΨΕΙΣ ΜΟΥ [ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΤΑΛΑΡΑΣ]
1:09:39 * 24. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΜΠΑΓΛΑΜΑ [ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΤΖΗΣ]
1:12:24 * 25. ΕΓΩ ΘΑ ΖΩ ΜΕ Τ' ΟΝΕΙΡΟ [ΒΙΚΥ ΜΟΣΧΟΛΙΟΥ]
1:15:42 * 26. ΣΤ' ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟ ΚΟΥΤΟΥΚΙ [ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΠΙΘΙΚΩΤΣΗΣ]
1:18:58 * 27. ΓΛΑΡΟΙ ΣΤ' ΑΝΟΙΧΤΑ [ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΟΚΟΤΑΣ]
1:22:03 * 28. ΕΙΣΑΙ Η ΜΟΙΡΑ ΜΟΥ ΕΣΥ [ΒΙΚΥ ΜΟΣΧΟΛΙΟΥ]
1:25:07 * 29. ΕΣΥ ΠΟΥ ΜΟΥ ΛΕΙΠΕΙΣ [ΛΙΤΣΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗ]
1:28:12 * 30. Τ' ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΤΑ ΚΡΟΤΑΦΙΑ [ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΟΣ & ΘΕΑΝΩ ΣΟΥΚΑ]
1:31:46 * 31. ΑΧ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑ [ΚΑΙΤΗ ΑΜΠΑΒΗ & ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΛΔΑΡΑΣ]
1:34:49 * 32. ΓΥΑΛΙΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ [ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ]
1:37:44 * 33. ΜΟΥ ΣΠΑΣΑΝΕ ΤΟΝ ΜΠΑΓΛΑΜΑ (ΤΙΓΚΙ ΤΙΓΚΙ) [ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΠΙΘΙΚΩΤΣΗΣ, ΚΑΙΤΗ ΓΛΕΡΗ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΛΔΑΡΑΣ]
1:41:00 * 34. ΤΗΣ ΠΙΚΡΑΣ ΤΟ ΛΟΥΛΟΥΔΙ [ΒΙΚΥ ΜΟΣΧΟΛΙΟΥ]
1:43:45 * 35. ΦΙΛΙΑ ΕΙΧΑ ΣΤΟ ΣΤΟΜΑ [ΕΥΑ ΖΑΧΟΥ]
1:46:05 * 36. ΜΕ ΠΗΡΕ Η ΝΥΧΤΑ ΑΓΚΑΛΙΑ [ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΤΖΗΣ]
1:49:17 * 37. ΜΕΣ' ΣΤΗΣ ΧΗΡΑΣ ΤΗΝ ΤΑΒΕΡΝΑ [ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΤΣΑΟΥΣΑΚΗΣ]
1:52:42 * 38. ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΠΟΥ ΤΑ ΠΙΝΩ [ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ & ΛΙΤΣΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗ]
1:55:22 * 39. ΛΑΘΟΣ ΧΤΥΠΗΣΑ, ΛΑΘΟΣ Μ' ΑΝΟΙΞΕΣ [ΛΙΤΣΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗ & .ΜΠΑΜΠΗΣ ΤΣΕΤΙΝΗΣ]
1:58:13 * 40. Ο ΓΚΡΕΜΟΣ [ ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΕΝΙΔΙΑΤΗΣ]
2:01:35 * 41. Ο ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ ΔΡΟΜΟΣ [ΓΙΩΤΑ ΛΥΔΙΑ]
2:04:59 * 42. Τ' ΑΣΤΡΑ ΚΟΙΤΑΖΟΥΝ ΤΗ ΓΗ [ΣΤΡΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ]
2:08:30 * 43. ΤΟ ΜΙΣΟ ΑΝ Μ΄ΑΓΑΠΟΥΣΕΣ [ΦΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ]
2:11:10 * 44. ΠΕΤΡΑΔΑΚΙ ΠΕΤΡΑΔΑΚΙ [ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΕΝΙΔΙΑΤΗΣ]
2:14:19 * 45. ΑΣ ΠΑΝ' ΣΤΗΝ ΕΥΧΗ ΤΑ ΠΑΛΙΑ [ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ]
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