Сверхтяжёлая техника присоединяется к протестующим

К протестующим присоединяется сверхтяжёлая техника . Все информированы об опасности. Но не задумываются как от этого всего Защититься. Если не будет высшей Энергии, то толку не будет лишь от «информированности». Поэтому надо об этом задумываться. Интервью Виктории ПреобРАженской https://www.brighteon.com/83ad20b3-50a2-4c0d-8cbf-c9b6cf232859 Ответы на многие вопросы.

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