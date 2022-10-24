EVERYONE IS SUFFERING MM RADIATION DAMAGE AND SICKNESS , THIS FORMER HOSPITAL HEAD RADIOLOGIST REPORTS

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CHINESE 5G DODGY BACKROOM DEALS THAT NOT ONLY KILL YOU BUT SPY ON THE SAME GOVERNMENTS THAT SIGNED UP TO HWAWAE CCP CELL TOWERS OF RADIATION DEATH - AND THEY THE DR,S AND POLITICIANS ARE BAFFELED???? AND VERY WELL PAID OFF! TOTALLY COMPROMISED CORRUPT PLAYERS.
HOW IS THIS SO??? -DEH! ITS EUGENICS - WEF LEADERS WITH A COMMON GOAL THESE ARE ALL THE COMMON ENEMY TO ALL OF LIVING HUMANITY - THEY WILL TRY TO BLOW OUT THE LIGHT IN THE HUMAN SOUL BY GENE EDITING IE -FUNVAX ,
BILL GATES CHEMICALLY LABOTAMISES AND STERILIZES YOU AT THE SAME TIME! - HIS BOSS IS THE DEVIL HIMSELF!!!!!!!!!