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Stop de noodwet!!!
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10 views • October 01, 2020
Ab Gietelink, 30 september 2020
Aan de vertegenwoordigers van het Nederlandse volk; STOP DE NOODWET’, Ab Gietelink Column
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AAN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN HET NEDERLANDSE VOLK
Stop de Noodwet, Stop de Spoedwet, Stop de Coronawet,
Stop De Tijdelijke wet Covid 19 of welke
naam U dit rechtsstatelijk virus ook allemaal geeft.
Dit is geen wet, dit is een virus
Het besmet het systeem. Het vreet zich in de organen van de maatschappij
Deze irrationele angst-epidemie. vernietigt onze immuniteit,
Vernietigt onze economie,
Vernietigt onze rechtsstaat,
Vernietigt ons psychologisch welzijn en ons onderling vertrouwen
Stop de waanzin
Deze video is geproduceerd door Café Weltschmerz.
Onze gesprekken kunnen politiek incorrecte inhoud bevatten. Wij beroepen ons op de bij wet geregelde journalistieke vrijheid als fundament voor een pluriforme samenleving en hygiënische democratische processen.
Je kan je aanmelden op ons account!
https://www.youtube.com/c/CafeWeltschmerz/
https://www.cafeweltschmerz.nl/aan-de-vertegenwoordigers-van-het-nederlandse-volk-stop-de-noodwet-ab-gietelink-column/
Aan de vertegenwoordigers van het Nederlandse volk; STOP DE NOODWET’, Ab Gietelink Column
SUBSCRIBE OP ONS YOUTUBE CHANNEL!
https://www.youtube.com/c/CafeWeltschmerz/
https://www.cafeweltschmerz.com
https://www.cafeweltschmerz.nl
AAN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN HET NEDERLANDSE VOLK
Stop de Noodwet, Stop de Spoedwet, Stop de Coronawet,
Stop De Tijdelijke wet Covid 19 of welke
naam U dit rechtsstatelijk virus ook allemaal geeft.
Dit is geen wet, dit is een virus
Het besmet het systeem. Het vreet zich in de organen van de maatschappij
Deze irrationele angst-epidemie. vernietigt onze immuniteit,
Vernietigt onze economie,
Vernietigt onze rechtsstaat,
Vernietigt ons psychologisch welzijn en ons onderling vertrouwen
Stop de waanzin
Deze video is geproduceerd door Café Weltschmerz.
Onze gesprekken kunnen politiek incorrecte inhoud bevatten. Wij beroepen ons op de bij wet geregelde journalistieke vrijheid als fundament voor een pluriforme samenleving en hygiënische democratische processen.
Je kan je aanmelden op ons account!
https://www.youtube.com/c/CafeWeltschmerz/
https://www.cafeweltschmerz.nl/aan-de-vertegenwoordigers-van-het-nederlandse-volk-stop-de-noodwet-ab-gietelink-column/
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