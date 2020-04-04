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La Quête
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134 views • April 04, 2020
Quelques réflexions sur le comportement de la hiérarchie de l'Eglise (y compris l'Eglise Catholique, je ne parle pas que des conciliaires) après qu'elle a excommunié des millions de catholiques de par le monde, chose jamais vue en 2000 ans d'Histoire.
Puisque les prêtres nous serinent que nous devons nous contenter de regarder les sacrements sur le net, mais que par ailleurs ils continuent de réclamer l'argent de la quête (!!!) je leur adresse cette petite vidéo en réponse à leur demande : ils seront satisfaits !
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