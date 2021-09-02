FBF: 'Der er ikke nogen Frihedskæmpere som har præsteret noget som helst andet end at råbe op' [02.09.2021]

Frihedsbevægelsens Fællesråd (FBF):Kære frihedskæmpere og oplysere - Du ved godt du intet gør, og dine ord intet betyder og du sidder kun og kæfter op og gør ingen handling ikk?---------Citat af Carl Henrik Engelbrekt-Rørbeck/Clement Harbinger Bane"I må undskylde jeg siger det, men der er ikke nogen af de andre organisationer, de andre SÅKALDTE øhh, hvad hedder det, frihedskæmpere som har præsteret noget som helst andet end at råbe op"---------Carl Henrik - Han er rådgiver og med i bestyrelsen hos Frihedsbevægelsens Fællesråd/FBF., som har sat sig selv på kongetronen, og tror også de har frit spil til at bedrage folk. Men, at de nu også faktisk går på ALLE andre der gør en masse, var da nok ikke så smart gjort, HELLER.Så hvem faen tror de, lige de er?? juhhuuu??Og er det bare her, men har FBF lige erklæret åben krig mod alle andre der kæmper og gør meget?? ??????NOTE: Jeg kan dog godt være enig i at systemet er ligeglade med folk på gaden, med folk der råber op osv, men, at sige der ej er handling og det er KUN FBF der har handling, fordi de vil lave en masse retssager, som de skal skrabe 100.000vis af kr ind til, er handling, så er det man blot sidder tilbage og tænker øhhh WTF??-----------Så kære medmenneske, bliv ved med at råbe OP, sig fra, og stå fast, se, det er ISÆR OGSÅ HANDLING - Civilulydighed, når det er bedst, og altid fredeligt - Havde de fleste det sådan, så kan de komme med alverdens systemet. Vil folk lytte? nej, ikke det store.Så handling er ikke, at man overlader sine penge til andre for at skabe ens handling. Handling skabes ved du oplyser og oplyser dig. Handling er også at, feks, siger systemet du skal stå på et ben, så nægter man at stå på et ben. Siger systemet du skal have et eller andet på, så nægter du at have det på, osv, osv.Se, det er en direkte handling, der skabes her og nu. Det er ikke en handling der skal betales til heller, den er gratis. - DU er kernen SELV i det. HUSK det.Handling og oplysning og frihedskampen er ikke en forretning, som en del gerne vil have det til, et kommercielt formål, MEN det lader til de vil gå langt for det.......At udskamme alle andre der har kæmpet, der kæmper og gør en masse, er åbenbart NADA værd hos FBF - Medmindre man er med dem. "naturligvis" det er lidt som "systemet" ;)Jeg kender masser der har præsteret masser med at oplyse, gør folk kritiske og gør den stærke osv, osv. så, at de sætter sig selv på den der piedestal der - Så håber jeg der er et par puder nede på gulvet, når de lander.Men, det viser igen det billede på, at de tror de skal styrer det hele her i landet i denne kamp - Tror godt de kan glemme ALT om - Man vinder kun ved at den enkelte tager handling og jo flere der gør, jo bedre. - Det handler om at styrke hinanden, støtte hinanden og ikke som FBF, at opsuge - Men det er det de prøver på, fordi de skal stå i front og sidde oppe på deres piedestal og i den kamp, er alle andres kamp intet værd - Er du DIG og du kæmper er DIN KAMP ALT VÆRDZZZzzzZZZZ22 views Sep 2, 2021Wilderdk1.61K subscribers