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Ez a korrupció valódi arca és Magyarország kirablása - Drábik János kiakad
InfoWars
InfoWars
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1273 views • March 29, 2020
Okkal megy fel az ember vérnyomása és Drábik János sem véletlenül akad ki, amikor szóba kerül a korrupció Magyarországon! Hacsak a rendszerváltozás óta eltelt 30 évet nézzük, az ország eszméletlen kirablását és megnyomorítását éltük meg!
Úgy, hogy a valódi felelősök mindig megúszták és az emberek erről mit sem tudnak! (SBG Buddha - VilagHelyzete)

Ezért is született számtalan cikk a VilagHelyzete oldalon a szervezett magánhatalom és egy nemzetközi hálózat rejtett működésének feltárásáról!
❗ Íme a hírhedt eltitkolt "MNB Műhelytanulmányok", avagy Magyarország adósságcsapdába kényszerítése - Befizetés vagy Ráfizetés az EU
https://www.vilaghelyzete.com/2017/03/ime-hirhedt-eltitkolt-mnb.html

► PRIVATIZÁCIÓ - A film ! Elkészült a tényfeltáró dokumentumfilm a nemzet kiárusításáról!
https://www.vilaghelyzete.com/2016/06/privatizacio-film-elkeszult-tenyfeltaro.html

► Az évszázad pénzügyi csalása-Devizahitelezés - Egy Sorbonne prof véleménye
https://www.vilaghelyzete.com/2012/01/az-evszazad-penzugyi-csalasa.html

► A pénzről minden igazság ! A Bank Of England tanulmánya elismeri, hogy a semmiből teremtik, amit Te rabszolgaként használsz
https://www.vilaghelyzete.com/2014/03/a-penzrol-minden-igazsag-bank-of.html

►A Federal Reserve kartell és a nyolcak - Akik magántulajdonban birtokolják a világ pénzkibocsátását és a 'rabszolgatartás' teljes kontrollját
https://www.vilaghelyzete.com/2013/09/amerika-bedobja-faklyat-ket-heten-belul.html

► Kristálytisztán végre a devizahitel-csalásról ! Kinek volt előnyös az uniós csatlakozás ?
https://www.vilaghelyzete.com/2014/05/kristalytisztan-vegre-devizahitel.html

► "Ha a fasizmus valaha is megérkezik Amerikába, akkor az a liberalizmus képében fog jönni." - Ronald Reagan telibe találta a jövőt. Íme!
https://www.vilaghelyzete.com/2017/09/ha-fasizmus-valaha-is-megerkezik.html

► Ezek az INFORMÁCIÓK A GAZDASÁGI RENDSZERRŐL nélkülözhetetlenek!
https://www.vilaghelyzete.com/p/ezek-az-informaciok-gazdasagi.html

AWAKENING THE WORLD ... ... EVERY HEART MAKES A DIFFERENCE
In a world that continues to evolve, there are certain outcomes that become inevitable. The shift in human potential is one of them...
http://www.VilagHelyzete.com/

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