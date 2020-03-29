Ez a korrupció valódi arca és Magyarország kirablása - Drábik János kiakad

Okkal megy fel az ember vérnyomása és Drábik János sem véletlenül akad ki, amikor szóba kerül a korrupció Magyarországon! Hacsak a rendszerváltozás óta eltelt 30 évet nézzük, az ország eszméletlen kirablását és megnyomorítását éltük meg!Úgy, hogy a valódi felelősök mindig megúszták és az emberek erről mit sem tudnak! (SBG Buddha - VilagHelyzete)Ezért is született számtalan cikk a VilagHelyzete oldalon a szervezett magánhatalom és egy nemzetközi hálózat rejtett működésének feltárásáról!❗ Íme a hírhedt eltitkolt "MNB Műhelytanulmányok", avagy Magyarország adósságcsapdába kényszerítése - Befizetés vagy Ráfizetés az EU► PRIVATIZÁCIÓ - A film ! Elkészült a tényfeltáró dokumentumfilm a nemzet kiárusításáról!► Az évszázad pénzügyi csalása-Devizahitelezés - Egy Sorbonne prof véleménye► A pénzről minden igazság ! A Bank Of England tanulmánya elismeri, hogy a semmiből teremtik, amit Te rabszolgaként használsz►A Federal Reserve kartell és a nyolcak - Akik magántulajdonban birtokolják a világ pénzkibocsátását és a 'rabszolgatartás' teljes kontrollját► Kristálytisztán végre a devizahitel-csalásról ! Kinek volt előnyös az uniós csatlakozás ?► "Ha a fasizmus valaha is megérkezik Amerikába, akkor az a liberalizmus képében fog jönni." - Ronald Reagan telibe találta a jövőt. Íme!► Ezek az INFORMÁCIÓK A GAZDASÁGI RENDSZERRŐL nélkülözhetetlenek!AWAKENING THE WORLD ... ... EVERY HEART MAKES A DIFFERENCEIn a world that continues to evolve, there are certain outcomes that become inevitable. The shift in human potential is one of them...Please join the peaceful REVOLUTION of our WORLD HERE: