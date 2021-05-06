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The Ultimate Flat Earth Experiment sous titre fr
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96 views • May 06, 2021
Eric Dubay - Quelle que soit la forme que vous croyez que la Terre est, que vous pensiez que la Terre est une boule convexe, un bol concave ou une plaine plate, il existe un moyen objectif, empirique, scientifique et démontrable de le prouver une fois pour toutes. Toutes les preuves purement perceptives, de la photographie à longue distance aux tests laser, sont malheureusement subjectives, non empiriques et peuvent toujours être contestées en faisant appel à divers phénomènes visuels tels que la réfraction. L'expérience ultime pour prouver pratiquement la forme de la Terre serait une construction tangible permanente fixe démontrant empiriquement à perpétuité la vérité à tester pour tous. Brian Mullin, ingénieur en structure professionnel et sceptique du monde entier, a inventé et décrit une telle structure dans son projet Force the Line.
Il y a des années, après avoir présenté cela, Brian Mullin a été victime d'intimidation, menacé et contraint de choisir entre cesser son activisme en ligne et supprimer sa chaîne, ou être renvoyé de son travail. Avec une famille à s'occuper et peu de soutien de la communauté naissante de Flat Earth, Brian a choisi la chose responsable pour lui-même et sa famille, et son excellent travail et ses idées ont été présentés. Récemment, alors que la communauté de la Terre plate a continué de croître, cependant, il y a un intérêt beaucoup plus renouvelé pour Forcer la ligne, et moi-même et beaucoup d'autres aimerions voir cette expérience mise en place dans plusieurs endroits du monde entier. Un homme qui prend actuellement l'initiative de construire, espérons-le, le premier est le écossais Earther, Chris Watson, également connu sous le nom de Flatty McFlatFace.
Je suis toujours sceptique à l'égard des dons en ligne et j'encourage les gens à faire preuve de diligence raisonnable avant de remettre de l'argent durement gagné à qui que ce soit, mais en même temps, il est également important de soutenir les personnes authentiques effectuant un travail important et de mettre notre argent là où nous parlons. sont, et pour cette raison, vous trouverez ci-dessous un lien vers GoFundMe de Chris Watson. Au-delà des simples dons monétaires, je réalise cette vidéo pour faire connaître cette expérience importante, qui devrait être reproduite dans le monde entier, et devrait être soutenue par TOUTES les personnes quelle que soit leur opinion sur la forme de la Terre. Les Globe Earthers, SpaceX, la NASA et toutes les agences spatiales gouvernementales devraient être aussi déterminés que les Terriens plats le sont à ériger ces constructions et à prouver la courbure (ou son absence) une fois pour toutes. Chose intéressante cependant, il semble que ce ne soit que des Terriens plats qui se soucient vraiment de démontrer empiriquement la forme de notre monde, alors que les Terriens du globe continuent de se contenter de leurs explications non empiriques, non démontrables, pseudo-scientifiques et de photos / vidéos trafiquées. .
Et enfin, je voulais remercier tout le monde de m'avoir aidé à atteindre 100 000 abonnés. Comme beaucoup d'entre vous le savent, YouTube m'a interdit à plusieurs reprises simplement pour avoir dit des vérités taboues et je n'ai encore jamais pu récupérer le nombre de vues ou d'abonnés que j'avais sur mes chaînes d'origine. De nombreux autres terriens plats de la communauté ont eu des choses similaires et avec le nouvel algorithme de biais de YouTube, nous devons plus que jamais aider à promouvoir les petites chaînes pour les encourager à poursuivre leur travail si nécessaire. Vous verrez donc ci-dessous un commentaire épinglé avec des liens vers plusieurs de mes chaînes préférées de la Terre plate. Veuillez prendre une minute pour vous abonner et envoyer un peu d'amour à ces grands créateurs de contenu. Mes excuses pour tous ceux que j'ai manqués, veuillez simplement répondre avec un lien vers votre chaîne afin que l'intégralité du fil épinglé puisse constituer une longue liste recommandée. Merci!
Chris Watson's Force the Line: https://gofund.me/80d34c2a
Pour en savoir plus sur notre Terre plate et stationnaire, veuillez visiter:
http://www.EricDubay.com
http://www.AtlanteanConspiracy.com
http://www.IFERS.123.st
Il y a des années, après avoir présenté cela, Brian Mullin a été victime d'intimidation, menacé et contraint de choisir entre cesser son activisme en ligne et supprimer sa chaîne, ou être renvoyé de son travail. Avec une famille à s'occuper et peu de soutien de la communauté naissante de Flat Earth, Brian a choisi la chose responsable pour lui-même et sa famille, et son excellent travail et ses idées ont été présentés. Récemment, alors que la communauté de la Terre plate a continué de croître, cependant, il y a un intérêt beaucoup plus renouvelé pour Forcer la ligne, et moi-même et beaucoup d'autres aimerions voir cette expérience mise en place dans plusieurs endroits du monde entier. Un homme qui prend actuellement l'initiative de construire, espérons-le, le premier est le écossais Earther, Chris Watson, également connu sous le nom de Flatty McFlatFace.
Je suis toujours sceptique à l'égard des dons en ligne et j'encourage les gens à faire preuve de diligence raisonnable avant de remettre de l'argent durement gagné à qui que ce soit, mais en même temps, il est également important de soutenir les personnes authentiques effectuant un travail important et de mettre notre argent là où nous parlons. sont, et pour cette raison, vous trouverez ci-dessous un lien vers GoFundMe de Chris Watson. Au-delà des simples dons monétaires, je réalise cette vidéo pour faire connaître cette expérience importante, qui devrait être reproduite dans le monde entier, et devrait être soutenue par TOUTES les personnes quelle que soit leur opinion sur la forme de la Terre. Les Globe Earthers, SpaceX, la NASA et toutes les agences spatiales gouvernementales devraient être aussi déterminés que les Terriens plats le sont à ériger ces constructions et à prouver la courbure (ou son absence) une fois pour toutes. Chose intéressante cependant, il semble que ce ne soit que des Terriens plats qui se soucient vraiment de démontrer empiriquement la forme de notre monde, alors que les Terriens du globe continuent de se contenter de leurs explications non empiriques, non démontrables, pseudo-scientifiques et de photos / vidéos trafiquées. .
Et enfin, je voulais remercier tout le monde de m'avoir aidé à atteindre 100 000 abonnés. Comme beaucoup d'entre vous le savent, YouTube m'a interdit à plusieurs reprises simplement pour avoir dit des vérités taboues et je n'ai encore jamais pu récupérer le nombre de vues ou d'abonnés que j'avais sur mes chaînes d'origine. De nombreux autres terriens plats de la communauté ont eu des choses similaires et avec le nouvel algorithme de biais de YouTube, nous devons plus que jamais aider à promouvoir les petites chaînes pour les encourager à poursuivre leur travail si nécessaire. Vous verrez donc ci-dessous un commentaire épinglé avec des liens vers plusieurs de mes chaînes préférées de la Terre plate. Veuillez prendre une minute pour vous abonner et envoyer un peu d'amour à ces grands créateurs de contenu. Mes excuses pour tous ceux que j'ai manqués, veuillez simplement répondre avec un lien vers votre chaîne afin que l'intégralité du fil épinglé puisse constituer une longue liste recommandée. Merci!
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