ΨΥΧΟΠΑΙΔΟΒΙΑΣΜΟΣ ΣΕ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗΨΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΑΕΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΕΜΦΥΤΕΨΕΙ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 666 ΣΤΟΝ ΝΕΚΡΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΛΑΟ https://ugetube.com/watch/ESDgwa377wi6Kde , https://rumble.com/v1nfvqg-the-dead-soul-of-demonized-society.html . ΠΗΓΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ: https://www.pinterest.com/pin/63050463514740507/





Κατακραυγή για τον παιδοβιαστή κοντά στο κέντρο της Αθήνας στον Κολωνό, απέναντι από την μικρή Πλατεία Ορθοδοξίας, σε ένα μαγαζί-μίνι σουπερμάρκετ, που μετατράπηκε σε πορνείο βιασμού της ανήλικης που προωθούσε ο διάσημος με πολιτικές και θρησκευτικές διασυνδέσεις παιδοβιαστής μαγαζάτορας-προαγωγός σε εκατοντάδες ψυχανώμαλους συνένοχους πελάτες.

Ωστόσο, ποιός βλέπει τα μικρά παιδάκια από τις φτωχές οικογένειες Ρομά που βοηθάμε υποτίθεται δίνοντάς τους τρόφιμα ή και λίγα χρήματα στην Πλατεία Ορθοδοξίας δίπλα από το κατάστημα του παιδοβιαστή; Πόσο δύσκολο είναι να αποπλανηθούν αυτά τα παιδιά χωρίς να θέλω να πω ότι σκόπιμα τα στέλνουν οι πάμφτωχες οικογένειες τους να ζητιανεύουν στην Πλατεία από διερχόμενους και περαστικούς! Δεν υπάρχει καμία υπηρεσία από το κράτος, κανένας κοινωνικός λειτουργός ώστε να μην γίνονται έρμαιο αυτά τα παιδιά στα χέρια οποιουδήποτε λόγω της εξαθλίωσης και της πείνας που μπορεί να βιώνουν και ποιοί κίνδυνοι εγκυμονούν στο μέλλον; Που είναι και η Εκκλησία να πλάσει εν Χριστώ ηθικές ψυχές και οι αμέτρητες φιλανθρωπικές οργανώσεις ΜΚΟ που ενισχύονται οικονομικά ακόμα και από το κράτος;



ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΚΛΗΡΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΟΒΙΑΣΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΝΑ ΣΩΖΟΥΜΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΨΥΧΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ ΜΕ ΣΥΝΕΝΟΧΟΥΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΟΥ ΚΥΡΙΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΝΑ ΣΩΖΕΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΙΝΑ ΑΛΛΑ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ.





ΣΤΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ ΠΑΙΔΟΒΙΑΣΜΟ Ή ΑΝΑΛΟΓΟ ΦΡΙΚΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΜΙΚΡΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΛΩΝΟΥ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΕ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΤΙ ΘΑ ΠΟΥΜΕ ΠΑΛΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΣΕΙΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΑΣ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ; ΘΑ ΚΑΤΑΚΕΡΑΥΝΩΝΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ ΣΕ ΕΝΑ ΑΔΙΑΦΟΡΟ ΑΝΑΛΓΗΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΑΝΥΠΑΡΚΤΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΣΕ ΜΙΑ ΑΔΙΑΦΟΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ; ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΤΑ ΦΟΒΕΡΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ; Έστω ένας αστυνομικός έχει κάνει περιπολία στην Πλατεία Ορθοδοξίας εδώ και χρόνια; Γιατί ποτέ δεν έχω δει κανέναν και γενικά στην γειτονία μου;

ΓΙΑ ΝΑ ΒΑΖΕΙ ΤΑ ΑΝΟΜΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΟΙΔΟΙΟ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΙΠΟΛΟΥΝ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΤΡΕΠΟΥΝ ΤΟΥΣ ΦΟΝΟΥΣ, ΤΙΣ ΛΗΣΤΕΙΕΣ, ΤΙΣ ΒΙΑΙΟΠΡΑΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΒΙΑΣΜΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΝΑ ΔΙΑΘΕΣΕΙ Η ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΙΟΥ. ΟΥΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΕΙ ΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΕΙ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ ΠΟΥ ΕΚΛΕΓΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ…





ΧΩΡΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΗΘΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΧΩΡΙΣ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΟΥ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΘΑ ΠΑΡΑΠΑΙΕΙ ΣΤΗΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΒΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.





ΚΑΤΑΚΡΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΕΝΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΝΟΧΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΨΥΧΟΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΙΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ.

Τα αργυρώνητα μεγάλα ΜΜΕ της γνωστής λίστας Πέτσα ΩΡΥΟΝΤΑΙ για τον βιασμό της παιδικής ψυχής αλλά μόνιμα υποστηρίζουν τον βιασμό ενός ολόκληρου Λαού, τον βιασμό της Δημοκρατίας και Ελευθερίας από την αντίχριστη παγκόσμια γενοκτονική ψυχοκτονικη δικτατορία του τρομοκορωναϊού των προδρόμων του αντιχρίστου και την μαριονέτα τους στην Ελλάδα τον Δρακούλη Μιζοτάκη… Γιατί σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία τα σατανοκορωνοεμβόλια έχουν προκαλέσει παγκοσμίως δεκάδες χιλιάδες θανάτους και εκατομμύρια τραυματίες https://rumble.com/v16xgyw-the-worst-genocide-with-the-covid-vaccines-of-death-from-the-antichrist-wor.html ,

https://www.brighteon.com/d7058ce3-bd16-4411-b652-32420f68749e , https://ugetube.com/watch/pPCfa45VOEhHDbK . Κανένα άλλο φάρμακο ή εμβόλιο δεν έχει προκαλέσει ποτέ τόσους πολλούς θανάτους και τραυματίες παγκοσμίως μέσα σε 3 χρόνια!

Το 1976 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΑΝ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΓΙΑΤΙ ΠΡΟΚΑΛΟΥΣΑΝ ΘΑΝΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ ΕΝΩ ΣΗΜΕΡΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ https://www.brighteon.com/0a9d2d0f-91b5-47b6-a91a-9cf69cb27f6d ... Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΕΔΩ: https://ugetube.com/watch/ESDgwa377wi6Kde , https://rumble.com/v1nfvqg-the-dead-soul-of-demonized-society.html .