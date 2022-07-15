ЗЕРНА И ПЛЕВЕЛЫ - документальный фильм (2015)

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Документальный фильм рассказывает о малозаметных, но крайне важных процессах, которые происходят на мировом продовольственном рынке. Борцы “за” и “против” генно-модифицированных организмов в последние годы все активнее ломают копья в спорах о вреде и пользе ГМО, но только ли в этом дело? Индустрия трансгенных продуктов, как выяснили авторы фильма, являет собой айсберг, на вершине которого - те самые споры о “пластмассовых яблоках” и “вырастающих рогах”. Но что происходит вне поля зрения журналистов и активистов?
Почему одни страны засевают трансгенами тысячи гектаров земли, а другие - бегут от них как от огня? Почему компании-производители ГМО можно пересчитать по пальцам одной руки? Какова их политика на продовольственных рынках и почему это все больше напоминает мировую монополию? Что это вообще за корпорации и какие цели кроются под их обещаниями накормить всю планету? Обо всем этом расскажут ученые и эксперты со всего мира - от Индии до США. Они объяснят, для чего в свое время были изобретены самоуничтожающиеся - терминаторные - семена, почему семенные банки охраняются не хуже ядерных объектов и как с помощью трансгенов под контроль отдельных корпораций попадают целые государства.
Автор и режиссер: Константин Семин
Смотрите, думайте, делайте выводы...
Источник:
Россия, РОССИЯ HD
Документалистика
24.03.2015
http://www.vesti.ru/