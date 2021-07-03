© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Ο #νεοναζισμός μας έρχεται... από την Γερμανία! Ενημέρωση: Καζάκης & Συμβουλόπουλος - 30/6/21
Follow
0
Share
Report
0 view • July 03, 2021
#Καζάκης #Ναζισμός #Πούτιν #πανδημία #διώξεις
Ο Θέμης Συμβουλόπουλος συνομιλεί με τον Πρόεδρο του ΕΠΑΜ, Δημήτρη Καζάκη, για θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας.
🔴 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ:
Δίωξη Γερμανών δικαστών για μη "αποδεκτές" αποφάσεις. (https://www.xasteria.org/index.php/20... )
Θα βγάλουν παράνομο και το κόμμα dieBasis του R. Fuellmich;
Επαναφέρουν τον Ναζισμό στην πιο σκληρή του μορφή
Σταματούν την ΕΡΤopen FM γιατί ενοχλεί...
Πρόσκληση στα Συνδικαλιστικά Σωματεία Καλλιτεχνών να πάρουν θέση
Τα Social Media σε ρόλο σύγχρονου χαφιέ
Πρόσκληση στον καλλιτεχνικό χώρο για εκδήλωση διαμαρτυρίας
Η κατάπτωση των καλλιτεχνικών φεστιβάλ στην Ελλάδα
🔴 ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ:
Βρετανία: όχι στα Διαβατήρια Εμβολίων
Η αντιπολίτευση σιωπά στην Ελλάδα
Ασφυξία για τις μικρές επιχειρήσεις
Ο Ιερώνυμος θα κάνει ότι περνάει από το χέρι του
Πούτιν: Κοινή προβοκάτσια ΗΠΑ-Αγγλίας στην Μαύρη Θάλασσα
Ρωσική άσκηση νότια της Κρήτης
Η μετάλλαξη Δέλτα η πιο ήπια εκδοχή του Covid
Μόνο το 5% των δηλούμενων θανάτων οφείλεται στον κορωναϊό
Μητσοτάκης: καιρός για επενδύσεις
Διάλογος για τις μυοκαρδίτιδες στο Στράτευμα των ΗΠΑ
Ψέματα η δήθεν απόρριψη της προσφυγής ΕΜΑΚ στο ΣτΕ
🔴 Παρακαλούμε υποστηρίξτε την προσπάθεια μας, μέσα από τα Like στα βίντεο, της Κοινοποίησης (Share) τους και Εγγραφής (Subscribe) στο κανάλι, που συνολικά ενισχύουν την προβολή του έργο μας.
Μάθε για το ΕΠΑΜ: https://www.epamhellas.gr
Ο αγώνας είναι εκεί έξω και κανείς μας δεν περισσεύει.
1. Ενημέρωση για τη Μήνυση επί Εσχάτη Προδοσία:
https://www.epamhellas.gr/mhnysh-epi-...
2. Συνυπογράψτε τη Μήνυση:
https://bit.ly/37Txkl7
3. Συμμετοχή στο ΕΠΑΜ:
https://members.epamhellas.gr/#/
4. Διαβάστε ελεύθερη δημοσιογραφία:
https://www.xasteria.org/
5. Aκουσε το ΕΠΑΜ:
http://www.e-roi.gr/
6. Facebook του ΕΠΑΜ:
https://www.facebook.com/metopo
7. Twitter του ΕΠΑΜ:
https://twitter.com/epamhellas
Το Ε.ΠΑ.Μ. καλεί τους πολίτες κάθε πολιτικής καταβολής που αναγνωρίζουν την ανάγκη αντίστασης στην επιβληθείσα κατοχή κατά της Ελλάδας με κύριους μηχανισμούς το ευρώ, Ε.Ε, χρέος, μνημόνια και την ντόπια εναλλασσόμενη δωσιλογική διακυβέρνηση, να αγωνιστούν πλάι στο Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο.
Πιστεύουμε στην πραγματική δημοκρατία, όπως επίσης στην ανάγκη εθνικής ανεξαρτησίας και κυριαρχίας στην πατρίδα μας, όπως αντανακλούν τα Πέντε Προτάγματα του Ε.ΠΑ.Μ. :
- Mη Αναγνώριση - Διαγραφή Χρέους.
- Νέο Εθνικό Νόμισμα.
- Ανατροπή Μνημονίων - Εξοδος από Ε.Ε.
- Δικαιοσύνη - Τιμωρία Ενόχων.
- Συντακτική Εθνοσυνέλευση και Νέο Δημοκρατικό Σύνταγμα.
Ο Θέμης Συμβουλόπουλος συνομιλεί με τον Πρόεδρο του ΕΠΑΜ, Δημήτρη Καζάκη, για θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας.
🔴 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ:
Δίωξη Γερμανών δικαστών για μη "αποδεκτές" αποφάσεις. (https://www.xasteria.org/index.php/20... )
Θα βγάλουν παράνομο και το κόμμα dieBasis του R. Fuellmich;
Επαναφέρουν τον Ναζισμό στην πιο σκληρή του μορφή
Σταματούν την ΕΡΤopen FM γιατί ενοχλεί...
Πρόσκληση στα Συνδικαλιστικά Σωματεία Καλλιτεχνών να πάρουν θέση
Τα Social Media σε ρόλο σύγχρονου χαφιέ
Πρόσκληση στον καλλιτεχνικό χώρο για εκδήλωση διαμαρτυρίας
Η κατάπτωση των καλλιτεχνικών φεστιβάλ στην Ελλάδα
🔴 ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ:
Βρετανία: όχι στα Διαβατήρια Εμβολίων
Η αντιπολίτευση σιωπά στην Ελλάδα
Ασφυξία για τις μικρές επιχειρήσεις
Ο Ιερώνυμος θα κάνει ότι περνάει από το χέρι του
Πούτιν: Κοινή προβοκάτσια ΗΠΑ-Αγγλίας στην Μαύρη Θάλασσα
Ρωσική άσκηση νότια της Κρήτης
Η μετάλλαξη Δέλτα η πιο ήπια εκδοχή του Covid
Μόνο το 5% των δηλούμενων θανάτων οφείλεται στον κορωναϊό
Μητσοτάκης: καιρός για επενδύσεις
Διάλογος για τις μυοκαρδίτιδες στο Στράτευμα των ΗΠΑ
Ψέματα η δήθεν απόρριψη της προσφυγής ΕΜΑΚ στο ΣτΕ
🔴 Παρακαλούμε υποστηρίξτε την προσπάθεια μας, μέσα από τα Like στα βίντεο, της Κοινοποίησης (Share) τους και Εγγραφής (Subscribe) στο κανάλι, που συνολικά ενισχύουν την προβολή του έργο μας.
Μάθε για το ΕΠΑΜ: https://www.epamhellas.gr
Ο αγώνας είναι εκεί έξω και κανείς μας δεν περισσεύει.
1. Ενημέρωση για τη Μήνυση επί Εσχάτη Προδοσία:
https://www.epamhellas.gr/mhnysh-epi-...
2. Συνυπογράψτε τη Μήνυση:
https://bit.ly/37Txkl7
3. Συμμετοχή στο ΕΠΑΜ:
https://members.epamhellas.gr/#/
4. Διαβάστε ελεύθερη δημοσιογραφία:
https://www.xasteria.org/
5. Aκουσε το ΕΠΑΜ:
http://www.e-roi.gr/
6. Facebook του ΕΠΑΜ:
https://www.facebook.com/metopo
7. Twitter του ΕΠΑΜ:
https://twitter.com/epamhellas
Το Ε.ΠΑ.Μ. καλεί τους πολίτες κάθε πολιτικής καταβολής που αναγνωρίζουν την ανάγκη αντίστασης στην επιβληθείσα κατοχή κατά της Ελλάδας με κύριους μηχανισμούς το ευρώ, Ε.Ε, χρέος, μνημόνια και την ντόπια εναλλασσόμενη δωσιλογική διακυβέρνηση, να αγωνιστούν πλάι στο Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο.
Πιστεύουμε στην πραγματική δημοκρατία, όπως επίσης στην ανάγκη εθνικής ανεξαρτησίας και κυριαρχίας στην πατρίδα μας, όπως αντανακλούν τα Πέντε Προτάγματα του Ε.ΠΑ.Μ. :
- Mη Αναγνώριση - Διαγραφή Χρέους.
- Νέο Εθνικό Νόμισμα.
- Ανατροπή Μνημονίων - Εξοδος από Ε.Ε.
- Δικαιοσύνη - Τιμωρία Ενόχων.
- Συντακτική Εθνοσυνέλευση και Νέο Δημοκρατικό Σύνταγμα.
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.