Ο #νεοναζισμός μας έρχεται... από την Γερμανία! Ενημέρωση: Καζάκης & Συμβουλόπουλος - 30/6/21

ΕΠΑΜ - Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο 10 followers Follow 0 Share Add to... Share Report

0 view • July 03, 2021





Ο Θέμης Συμβουλόπουλος συνομιλεί με τον Πρόεδρο του ΕΠΑΜ, Δημήτρη Καζάκη, για θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας.



🔴 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ:

Δίωξη Γερμανών δικαστών για μη "αποδεκτές" αποφάσεις. (

Θα βγάλουν παράνομο και το κόμμα dieBasis του R. Fuellmich;

Επαναφέρουν τον Ναζισμό στην πιο σκληρή του μορφή

Σταματούν την ΕΡΤopen FM γιατί ενοχλεί...

Πρόσκληση στα Συνδικαλιστικά Σωματεία Καλλιτεχνών να πάρουν θέση

Τα Social Media σε ρόλο σύγχρονου χαφιέ

Πρόσκληση στον καλλιτεχνικό χώρο για εκδήλωση διαμαρτυρίας

Η κατάπτωση των καλλιτεχνικών φεστιβάλ στην Ελλάδα



🔴 ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ:

Βρετανία: όχι στα Διαβατήρια Εμβολίων

Η αντιπολίτευση σιωπά στην Ελλάδα

Ασφυξία για τις μικρές επιχειρήσεις

Ο Ιερώνυμος θα κάνει ότι περνάει από το χέρι του

Πούτιν: Κοινή προβοκάτσια ΗΠΑ-Αγγλίας στην Μαύρη Θάλασσα

Ρωσική άσκηση νότια της Κρήτης

Η μετάλλαξη Δέλτα η πιο ήπια εκδοχή του Covid

Μόνο το 5% των δηλούμενων θανάτων οφείλεται στον κορωναϊό

Μητσοτάκης: καιρός για επενδύσεις

Διάλογος για τις μυοκαρδίτιδες στο Στράτευμα των ΗΠΑ

Ψέματα η δήθεν απόρριψη της προσφυγής ΕΜΑΚ στο ΣτΕ



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Μάθε για το ΕΠΑΜ:



Ο αγώνας είναι εκεί έξω και κανείς μας δεν περισσεύει.



1. Ενημέρωση για τη Μήνυση επί Εσχάτη Προδοσία:



https://www.epamhellas.gr/mhnysh-epi-...



2. Συνυπογράψτε τη Μήνυση:



https://bit.ly/37Txkl7



3. Συμμετοχή στο ΕΠΑΜ:



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4. Διαβάστε ελεύθερη δημοσιογραφία:



https://www.xasteria.org/



5. Aκουσε το ΕΠΑΜ:



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6. Facebook του ΕΠΑΜ:



https://www.facebook.com/metopo



7. Twitter του ΕΠΑΜ:



https://twitter.com/epamhellas



Το Ε.ΠΑ.Μ. καλεί τους πολίτες κάθε πολιτικής καταβολής που αναγνωρίζουν την ανάγκη αντίστασης στην επιβληθείσα κατοχή κατά της Ελλάδας με κύριους μηχανισμούς το ευρώ, Ε.Ε, χρέος, μνημόνια και την ντόπια εναλλασσόμενη δωσιλογική διακυβέρνηση, να αγωνιστούν πλάι στο Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο.



Πιστεύουμε στην πραγματική δημοκρατία, όπως επίσης στην ανάγκη εθνικής ανεξαρτησίας και κυριαρχίας στην πατρίδα μας, όπως αντανακλούν τα Πέντε Προτάγματα του Ε.ΠΑ.Μ. :



- Mη Αναγνώριση - Διαγραφή Χρέους.



- Νέο Εθνικό Νόμισμα.



- Ανατροπή Μνημονίων - Εξοδος από Ε.Ε.



- Δικαιοσύνη - Τιμωρία Ενόχων.



- Συντακτική Εθνοσυνέλευση και Νέο Δημοκρατικό Σύνταγμα. #Καζάκης #Ναζισμός #Πούτιν #πανδημία #διώξειςΟ Θέμης Συμβουλόπουλος συνομιλεί με τον Πρόεδρο του ΕΠΑΜ, Δημήτρη Καζάκη, για θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας.🔴 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ:Δίωξη Γερμανών δικαστών για μη "αποδεκτές" αποφάσεις. ( https://www.xasteria.org/index.php/20... Θα βγάλουν παράνομο και το κόμμα dieBasis του R. Fuellmich;Επαναφέρουν τον Ναζισμό στην πιο σκληρή του μορφήΣταματούν την ΕΡΤopen FM γιατί ενοχλεί...Πρόσκληση στα Συνδικαλιστικά Σωματεία Καλλιτεχνών να πάρουν θέσηΤα Social Media σε ρόλο σύγχρονου χαφιέΠρόσκληση στον καλλιτεχνικό χώρο για εκδήλωση διαμαρτυρίαςΗ κατάπτωση των καλλιτεχνικών φεστιβάλ στην Ελλάδα🔴 ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ:Βρετανία: όχι στα Διαβατήρια ΕμβολίωνΗ αντιπολίτευση σιωπά στην ΕλλάδαΑσφυξία για τις μικρές επιχειρήσειςΟ Ιερώνυμος θα κάνει ότι περνάει από το χέρι τουΠούτιν: Κοινή προβοκάτσια ΗΠΑ-Αγγλίας στην Μαύρη ΘάλασσαΡωσική άσκηση νότια της ΚρήτηςΗ μετάλλαξη Δέλτα η πιο ήπια εκδοχή του CovidΜόνο το 5% των δηλούμενων θανάτων οφείλεται στον κορωναϊόΜητσοτάκης: καιρός για επενδύσειςΔιάλογος για τις μυοκαρδίτιδες στο Στράτευμα των ΗΠΑΨέματα η δήθεν απόρριψη της προσφυγής ΕΜΑΚ στο ΣτΕ🔴 Παρακαλούμε υποστηρίξτε την προσπάθεια μας, μέσα από τα Like στα βίντεο, της Κοινοποίησης (Share) τους και Εγγραφής (Subscribe) στο κανάλι, που συνολικά ενισχύουν την προβολή του έργο μας.Μάθε για το ΕΠΑΜ: https://www.epamhellas.gr Ο αγώνας είναι εκεί έξω και κανείς μας δεν περισσεύει.1. Ενημέρωση για τη Μήνυση επί Εσχάτη Προδοσία:2. Συνυπογράψτε τη Μήνυση:3. Συμμετοχή στο ΕΠΑΜ:4. Διαβάστε ελεύθερη δημοσιογραφία:5. Aκουσε το ΕΠΑΜ:6. Facebook του ΕΠΑΜ:7. Twitter του ΕΠΑΜ:Το Ε.ΠΑ.Μ. καλεί τους πολίτες κάθε πολιτικής καταβολής που αναγνωρίζουν την ανάγκη αντίστασης στην επιβληθείσα κατοχή κατά της Ελλάδας με κύριους μηχανισμούς το ευρώ, Ε.Ε, χρέος, μνημόνια και την ντόπια εναλλασσόμενη δωσιλογική διακυβέρνηση, να αγωνιστούν πλάι στο Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο.Πιστεύουμε στην πραγματική δημοκρατία, όπως επίσης στην ανάγκη εθνικής ανεξαρτησίας και κυριαρχίας στην πατρίδα μας, όπως αντανακλούν τα Πέντε Προτάγματα του Ε.ΠΑ.Μ. :- Mη Αναγνώριση - Διαγραφή Χρέους.- Νέο Εθνικό Νόμισμα.- Ανατροπή Μνημονίων - Εξοδος από Ε.Ε.- Δικαιοσύνη - Τιμωρία Ενόχων.- Συντακτική Εθνοσυνέλευση και Νέο Δημοκρατικό Σύνταγμα. Keywords freedomdeathsgreecejabscovid-19epamunited popular front greece

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