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Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 48. Читает Автор. https://youtu.be/13rzen5M_Hg
Список вопросов.
00:00 — Вступление.
00:33 — Об ангелах. Они бывают мужские и женские? Между ними также существует Любовь?
02:24 — Почему Сефира Даат-Знание не имеет на Схеме «Сефиротическое Древа Жизни» числа?
04:29 — Как разобраться в разных движениях «неоязычества», что было правдой, а что дезинформацией? Какие есть ключи понимания по данной теме?
06:54 — Какая полярность у Святого Духа и есть ли она?
07:56 — Почему же в Учении Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС придаётся такое значение Софии Киевской именно как Духовному Центру?
10:16 — Вопрос о Тайной Доктрине Марии ДЭВИ ХРИСТОС, посвящённой Тайне Пирамиды, которая никому не известна.
11:14 — Может ли такое быть, что эта Тайна известна мировым силам зла и где-то скрыта в архивах Ватикана?
12:02 — Почему Матерь Мира Связана с созвездиями Орион, Сириус, Марс, Юпитер, Луна?
13:59 — Кто выставляет оценки за жизнь?
Скачайте Архив Сайта по зсылке — https://victoriara.ru/files/USMALOSARHIV.zip (250 МБ). Сайт из архивной версии можно просматривать автономно (без подключения к интернет). Или на Telegram-Канале — https://t.me/usmalos (Доступно скачивание всех Материалов Сайта и Авторского Видеоканала «Виктория ПреобРАженская»).
Да Будет Свет!
Текстовая версия (в разделе «Ответы на вопросы, 2010-2022 гг.») https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/otvetyi-na-voprosyi,-2010-2017/chudo-poznaniya-viktoriya-preobrazhenskaya-voprosy-i-otvety-chast-48
Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда, Действительный член Руського Физического Общества. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».
(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj )).
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