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[VOSTFR] Coup d'Etat militaire contre Trump ? Le Colonel Richard H. Black s'exprime.
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111 views • June 15, 2021
Dans cette vidéo extrêmement importante de la conférence de l'Institut Schiller qui s'est terminée le 6 septembre, l'ancien sénateur et juge-avocat général de l'État de Virginie Richard Black constate que ces généraux à la retraite, désormais actifs contre Donald Trump, violent la section 88 du Code uniforme de justice militaire. Il nomme les noms et dit ce que le Président devrait ordonner au Secrétaire à la Défense Mark Esper de faire, si Esper ne le fait pas lui-même. La publication Defense One utilisée par les insurgés appartient maintenant à Atlantic Media, principalement à Laurene Powell Jobs, qui a été un ange financier clé soutenant Kamala Harris. Atlantic Media publie également l'Atlantic qui pousse le faux récit actuel sur le président dénigrant l'armée.
☑️ Sources :
Vidéo originale :
https://www.youtube.com/watch?v=3cfYF01IyuI
Amazing Polly :
https://www.youtube.com/channel/UCJkOZZrGNEJYDhzVwd24Bfg
☑️ Quelques liens en rapport à la vidéo :
https://youtu.be/iVXX8WIJpKk
https://youtu.be/t2HPNmcLzYU
https://fr.wikipedia.org/wiki/Richard_H._Black
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mark_Esper
https://fr.wikipedia.org/wiki/Insurrection_Act
https://janejanejane.com/2020/08/13/retired-army-officers-military-needed-to-make-trump-leave-office-if-he-loses/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mark_A._Milley
https://en.wikipedia.org/wiki/Jim_Mattis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Colin_Powell
https://en.wikipedia.org/wiki/John_F._Kelly
https://edition.cnn.com/2020/06/04/politics/john-allen-trump-protests-george-floyd/index.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Uniform_Code_of_Military_Justice
https://fr.wikipedia.org/wiki/Stanley_McChrystal
https://defeatdisinfo.org/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Adam_Schiff
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