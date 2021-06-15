[VOSTFR] Coup d'Etat militaire contre Trump ? Le Colonel Richard H. Black s'exprime.

Dans cette vidéo extrêmement importante de la conférence de l'Institut Schiller qui s'est terminée le 6 septembre, l'ancien sénateur et juge-avocat général de l'État de Virginie Richard Black constate que ces généraux à la retraite, désormais actifs contre Donald Trump, violent la section 88 du Code uniforme de justice militaire. Il nomme les noms et dit ce que le Président devrait ordonner au Secrétaire à la Défense Mark Esper de faire, si Esper ne le fait pas lui-même. La publication Defense One utilisée par les insurgés appartient maintenant à Atlantic Media, principalement à Laurene Powell Jobs, qui a été un ange financier clé soutenant Kamala Harris. Atlantic Media publie également l'Atlantic qui pousse le faux récit actuel sur le président dénigrant l'armée.☑️ Sources :Vidéo originale :Amazing Polly :☑️ Quelques liens en rapport à la vidéo :Me suivre sur LbryTV :☑️☑️Me soutenir si vous le souhaitez ce n'est pas une obligation mais ça aiderait beaucoup la chaine à se développer pour le futur :✅ Soutenir gratuitement sur Tipeee sur la page principale dans "Soutenir Miniver" en regardant des vidéos :Vous pouvez y acceder aussi via ce lien📧 Miniver1984@protonmail[.]com