Tagatuba. Eesti Vabariik, ebaseaduslik AS.

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213 views • March 26, 2020
Mitte kõik ei ole nii, nagu Teile selles ühiskonnas näidatakse, mida õpetatakse ja mida Teie enamuse vanemadki Teile rääkinud on. Kogu tegelikkus on märksa teistsugune ja kogunisti paljude jaoks mõistetamatult räigetele pettustele ning valedele tuginev. Mida varem kõik "vandenõude" väljanaerjad mõistusele tulevad, seda rutem hakkab kogu see Inimsusevastane ühiskond, õigemini kirjutades türannia ka lagunema ja kukku kukkuma, kuid selleks on vaka ennekõike kainenda ja terve mõistusega kõike toimuvat jälgima ning mõistma hakata...
Elavate Inimeste vandekohtu otsus: http://www.elusinimene.ee/et/kohtuotsus-polisrahvas
Elavate Inimeste vandekohtu otsus: http://www.elusinimene.ee/et/kohtuotsus-polisrahvas
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