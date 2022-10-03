Entrevue avec le tireur d’élite (sniper) Erwan Castel

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Revoyez l'entrevue qui eut lieu en direct du Donbass avec le tireur d’élite Erwan Castel, volontaire dans la Brigade internationale Piatnashka de l'armée de la République Populaire de Donetsk. Cette conférence eut lieu dimanche le 2 octobre 2022 à 12H (Montréal) — 19H (Donbass) — 18H (Paris). INFORMATION : https://www.guyboulianne.info/2022/10/02/revoyez-lentrevue-qui-eut-lieu-en-direct-de-la-republique-populaire-de-donetsk-le-2-octobre-2022-avec-le-tireur-delite-sniper-erwan-castel