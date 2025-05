«When prophecies become news…». 39th spiritual dialogue synaxis (06.11.2024)

«When prophecies become news…». Lighting up the lighter of the Saints, 39th spiritual dialogue synaxis (06.11.2024).





The 39th Spiritual Dialogue Synaxis with Metropolitan Neophytos of Morfou took place on November 6, 2024 at the church of Theotokos in Akaki - Morfou.





***





Επίσημη ιστοσελίδα Ιεράς Μητροπόλεως Μόρφου: https://immorfou.org.cy





Official site of Holy Metropolis of Morfou: https://immorfou.org.cy





Официальная интернет-страница Митрополии Морфу: https://immorfou.org.cy





ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην ιστοσελίδα μας μπορείτε να βρείτε μεταφρασμένες και υποτιτλισμένες ομιλίες του Μητροπολίτη Μόρφου Νεοφύτου στα αγγλικά, ρωσικά και σε άλλες γλώσσες. Η σελίδα στην οποία θα βρείτε τις ομιλίες είναι η εξής: https://immorfou.org.cy/homilies-and-...





NOTE: In our website you can find translated and subtitled homilies of Morfou Neophytos in English, Russian and other languages. Link: https://immorfou.org.cy/homilies-and-...





ПРИМЕЧАНИЕ: На нашей интернет-странице вы можете найти выступления (проповеди) Митрополита Морфу Неофита, переведенные на английский, русский и иные языки, а также содержащие субтитры на означенных языках. Страница, на которой вы найдете выступления (проповеди), является следующей: https://immorfou.org.cy/homilies-and-...