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Le rêve brisé de l'Amérique - 1963
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22 views • October 23, 2021
Le rêve brisé de l'Amérique - 1963 , Website : https://sites.google.com/view/special-search-engine/x-files , WEBSITE : https://sites.google.com/view/secrets-of-war , WEBSITE : https://sites.google.com/view/secrets-de-guerre/homepage , WEBSITE : https://sites.google.com/view/war-stories/homepage , Tags : america, les etat s uni,kennedy,1963,war,secret,secrets, -- IN MEMORY OF ROBERT KENNEDY -- AND THE KENNEDY FAMIALY -- -- Bobby Kennedy, le rêve brisé de l'Amérique , réalisé par Patrick Jeudy --
Ce film commence le jour de l’assassinat du Président Kennedy et s’achève le soir de la mort de Bobby Kennedy, son frère, à l’Hôtel Ambassador presque cinq ans plus tard. Il raconte l’éclosion d’une chrysalide qui, de chenille, va devenir papillon jusqu’à en mourir. Les quatre années pendant lesquelles Bobby Kennedy va voler de ses propres ailes en politique vont laisser une marque indélébile dans la politique américaine, faite d’un immense espoir et surtout d’une amère désillusion.
Une quête utopique, naïve peut-être mais tellement engagée que le frère cadet de JFK en mourra, assassiné à son tour…
A travers des images d’archive inédites, ce documentaire dresse le portait unique de ce Kennedy surnommé « Bobby ». --
© Cinétévé / MIR Cinematografica – 2017 ---- https://sites.google.com/view/secrets-of-war/jfk-j-f-k --
-- EXTRA-Info : Charles James Hall . . .
https://www.youtube.com/watch?v=-Bdh0oOQ1BA ,
--
R.I.P. Arlington funeral for Charles Hall : https://www.youtube.com/watch?v=uh9HLTzjDu8 ,
-- https://www.brighteon.com/9a0ca8a9-3bc5-4c35-bfaf-a40f2bf03df7 --
--
-- https://www.brighteon.com/6990574e-d4fd-4472-b3ce-7b6e2ba12c2d --
--
-- https://www.brighteon.com/5f43891f-3395-468d-a139-98711eab3786 --
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-- https://www.brighteon.com/769a71b8-a146-4bc9-90f8-9c391a707ed4 --
Ce film commence le jour de l’assassinat du Président Kennedy et s’achève le soir de la mort de Bobby Kennedy, son frère, à l’Hôtel Ambassador presque cinq ans plus tard. Il raconte l’éclosion d’une chrysalide qui, de chenille, va devenir papillon jusqu’à en mourir. Les quatre années pendant lesquelles Bobby Kennedy va voler de ses propres ailes en politique vont laisser une marque indélébile dans la politique américaine, faite d’un immense espoir et surtout d’une amère désillusion.
Une quête utopique, naïve peut-être mais tellement engagée que le frère cadet de JFK en mourra, assassiné à son tour…
A travers des images d’archive inédites, ce documentaire dresse le portait unique de ce Kennedy surnommé « Bobby ». --
© Cinétévé / MIR Cinematografica – 2017 ---- https://sites.google.com/view/secrets-of-war/jfk-j-f-k --
-- EXTRA-Info : Charles James Hall . . .
https://www.youtube.com/watch?v=-Bdh0oOQ1BA ,
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R.I.P. Arlington funeral for Charles Hall : https://www.youtube.com/watch?v=uh9HLTzjDu8 ,
-- https://www.brighteon.com/9a0ca8a9-3bc5-4c35-bfaf-a40f2bf03df7 --
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-- https://www.brighteon.com/6990574e-d4fd-4472-b3ce-7b6e2ba12c2d --
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-- https://www.brighteon.com/5f43891f-3395-468d-a139-98711eab3786 --
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