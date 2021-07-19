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WHO: THERE WILL BE NO RETURN TO THE OLD NORMAL FREE SOCIETY! ΠΟΥ: ΞΕΧΑΣΤΕ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ!
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192 views • July 19, 2021
WHO: THERE WILL BE NO RETURN TO THE OLD NORMAL FREE SOCIETY! ΠΟΥ: ΞΕΧΑΣΤΕ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ! https://ugetube.com/watch/3aU3B8tBfHbA52m , https://rumble.com/vk1xwt-who-there-will-be-no-return-to-the-old-normal-free-society-.html . ΠΗΓΕΣ: https://www.brighteon.com/channels/freevolition , https://amazonios.net/den-tha-yparxei-pote-me-toys-paranoikoys-epistrofi-stin-kanonikotita-oyte-an-kanete-ta-emvolia-video/ .
Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ Η ΑΝΟΜΗ ΠΑΡΑΛΟΓΗ ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΔΙΑΙΩΝΙΣΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΕΙ Ή ΝΑ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ ΑΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΨΕΥΔΟΜΕΣΣΙΑ ΤΟΥΣ 666 ΠΟΥ ΟΝΕΙΡΕΥΟΝΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΕΙ ΩΣ ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ ΤΟΥΣ ΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ, ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΕΣ…
ΜΕ ΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΑ ΨΥΧΟΚΤΟΝΑ ΕΜΒΟΛΙΑ -ΡΩΣΙΚΗ ΡΟΥΛΕΤΑ-ΘΑΝΑΤΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗΣ ΣΟΥ ΔΙΝΟΥΝ ΕΝΑ QR QODE ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ BARCODE 666 ΣΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΟΥ. ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 2 Ή 3 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΘΗΚΕ ΣΕ ΧΡΟΝΟ ΡΕΚΟΡ ΜΕΡΙΚΩΝ ΜΗΝΩΝ ΑΛΛΑ ΞΕΡΟΥΜΕ ΟΤΙ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΚΥΤΤΑΡΑ ΑΠΟ ΕΜΒΡΥΑ ΔΟΛΟΦΟΝΗΜΕΝΑ ΜΕ ΕΚΤΡΩΣΗ ΩΣΤΕ ΑΝ ΑΠΟΔΕΧΤΟΥΜΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΣΥΝΕΝΟΧΟΙ ΣΤΙΣ ΣΑΤΑΝΙΚΕΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΕΣ ΤΟΥΣ.
ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ,
Ο ΑΜΑΡΤΩΛΟΣ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΑΔΕΛΦΟΣ ΣΑΣ
Ευστάθιος Μοσχοβίτης
Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου www.ελεύθερηβούληση.gr , www.freevolition.gr και το Κανάλι μου στο Brighteon https://www.brighteon.com/channels/freevolition , ΣΤΟ UGEtube https://ugetube.com/@freevolition.gr και στο https://rumble.com/user/freevolition .
Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης: https://brighteon.social/@freevolition , https://www.hellascosmos.com/profile-406 .
Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ Η ΑΝΟΜΗ ΠΑΡΑΛΟΓΗ ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΔΙΑΙΩΝΙΣΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΕΙ Ή ΝΑ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ ΑΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΨΕΥΔΟΜΕΣΣΙΑ ΤΟΥΣ 666 ΠΟΥ ΟΝΕΙΡΕΥΟΝΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΕΙ ΩΣ ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ ΤΟΥΣ ΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ, ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΕΣ…
ΜΕ ΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΑ ΨΥΧΟΚΤΟΝΑ ΕΜΒΟΛΙΑ -ΡΩΣΙΚΗ ΡΟΥΛΕΤΑ-ΘΑΝΑΤΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗΣ ΣΟΥ ΔΙΝΟΥΝ ΕΝΑ QR QODE ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ BARCODE 666 ΣΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΟΥ. ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 2 Ή 3 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΘΗΚΕ ΣΕ ΧΡΟΝΟ ΡΕΚΟΡ ΜΕΡΙΚΩΝ ΜΗΝΩΝ ΑΛΛΑ ΞΕΡΟΥΜΕ ΟΤΙ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΚΥΤΤΑΡΑ ΑΠΟ ΕΜΒΡΥΑ ΔΟΛΟΦΟΝΗΜΕΝΑ ΜΕ ΕΚΤΡΩΣΗ ΩΣΤΕ ΑΝ ΑΠΟΔΕΧΤΟΥΜΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΣΥΝΕΝΟΧΟΙ ΣΤΙΣ ΣΑΤΑΝΙΚΕΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΕΣ ΤΟΥΣ.
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