Айфоны и цифровизация – это для нищих и тупых (статья в New York Times)

«Мобильные устройства, Айфоны, Айпады (iPhone, iPad) — элементы контроля и будущие «иконы» поклонения Антихристу!» — https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/mirovoe-pravitelstvo-i-totalnyj-kontrol/iphone-ipad-elementy-kontrolya-i-ikony-pokloneniya-antihristu "Популярная американская газета «взрывает мозг» среднестатистическому российскому либералу и технократу, опубликовав статья о том что нынешнее «цифровое обучение» как и остальная цифровизация – это удел общества нищих. Оказывается, богатые в США отказываются не просто от услуг «цифровой экономики», а от смартфонов, соцсетей, покупок онлайн и тем более школ, в которых используют гаджеты..." (http://katyusha.org/view?id=11712).

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Видео и Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac

«...Над каждым осознающим Явление Спасительницы Планеты — Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС Стоит Мощная Духовная Защита от всего. И это — проверенный жизнью факт. А Молитва Света — Самое Мощное Слово, Ломающее все коды тёмных, НейтРАлизующая «метку Зверя», не говаря о радиации, вирусах и т.д. Её Сила РАботает на всех уровнях, даже во сне. Запомните: Это ваша Панацея. Но есть поговорка: «На Бога надейся, а сам не плошай!». Посему, если вы только будете уповать на Духовную Защиту Матери Мира, а сами при этом будете сидеть до последнего по квартирам в ожидании, пока не постучат к вам в дверь, то, Полагаю, некоторым прийдётся изпытать шок от всего произходящего. Нужно заблаговременно подготовить места для пересидки тёмного времени, собрать запас семян, круп, мёда, масла гхи, орехов, сухофруктов, лечебных трав, тёплых вещей. И уже перебираться в эти места. Или находиться вблизи этих мест. Естественно, социум нужно уже оставить. Это «система Зверь», и находиться в ней, — значит заживо себя отдавать на заклание Князю Тьмы. Пока Даётся Спасительное Время, нужно объединяться в группы, хотя бы по 100 человек. Чтобы в каждой группе был свой ответственный. Тогда можно организоваться против «системы Зверь». Что при этом делать? Думаю, уже ни для кого не секрет. Протесты — хорошее средство. Отказывайтесь от мобильной связи, электронных документов. А пока будете молчать и ждать своего убиения через вакцины, 5G, — наступит настоящий террор. Остаются считанные месяцы. Скоро связи не будет. Рептилоиды отключат сайты, как сейчас скрывают Мои Видео, так сокроют всю правдивую информацию. И начнётся зомбаж страхом, паникой. Всех загонят по домам и уже никуда не денешься от этих биороботов под видом полиции. Свой новый мировой бес-порядок вампиры будут усугублять. Только осознание Духовной Силы Света Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС поможет землянам спастись от погибели. Но, главное — сохранить свою душу и Совесть» («ВИКТОРИЯ РА» №41, 2020 https://usmalos.com/novosti/2020/08/13/zhurnal-viktoriya-ra-no3-(41),-2020/ Стр. 89-90).

«... Сейчас будут произходить очень печальные события в мире. И тут нужна выдержка, сила воли, уверенность и, естественно, Знание о Спасительнице-Софии. Всем необходимо донести то, что Матерь Мира — на Земле. И Эта Сила — Монолит, Щит от Антихриста! И Воинству Света пора пробуждаться!» ( https://youtu.be/PCLUMRSeMoU ).

Следующий план Б — ВОЙНА! Поэтому и снимают карантины! Ведь план по 70% прививанию-уничтожению достигнут. Сейчас всё равно будет якобы «новая мутация», на самом деле цитокиновый шторм у тех, кто прибился уколом. При введении «Военных положений» и якобы «новой инфекции» — начнётся принудительная вакцинация-чипизация ещё не уколотых! Тёмные будут пытаться уничтожить остальных, кто отверг «метку». Поэтому необходима Энергетическая Высшая Защита! БАЖЕНственная, Духовная Световая Провидническая!

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