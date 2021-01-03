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03.01.2021. Отольются кошке мышкины слезы.
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1863 views • January 04, 2021
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Содержание:
00:15 Письмо слушателя. ПРЕДЪЯВЛЕННЫЕ ОБВИНЕНИЯ В СОВЕРШЕНИИ
ГЕНОЦИДА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.
Сегодня мы поговорим о геноциде человечества мировым правительством по средством введенных ковидных ограничений (маски, дезинфекция, стерилизация, дистанционирование, вакцинация).
Смотрите видео на https://www.brighteon.com/channels/vera77
Так же подписывайтесь на воссозданный Youtube канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
и резервный Youtube канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:15 Письмо слушателя. ПРЕДЪЯВЛЕННЫЕ ОБВИНЕНИЯ В СОВЕРШЕНИИ
ГЕНОЦИДА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.
Сегодня мы поговорим о геноциде человечества мировым правительством по средством введенных ковидных ограничений (маски, дезинфекция, стерилизация, дистанционирование, вакцинация).
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