«Стоящие над пропастью во лжи». Виктория ПреобРАженская. Читает Автор

«Стоящие над пропастью во лжи». Виктория ПреобРАженская.

«Почти все думают, что два режима воюют друг с другом... Мало кто замечает, что они играют. Почти никто, — что играют они в поддавки. И реально единицы осознают, что игроки — не они...»



«Завершается 2025 год. А события, произходящие в эпицентре мирового зла, — всё более накаляются. Не всё получается у мировых игроков, запаздывают болезные, боятся массового пробуждения и протестов. Именно поэтому, изпользуя инструментарий военных действий, всё напористее продвигают они цифровизацию населения, при этом лишая массы правдивой информации. Обе капиталистические страны-корпорации: РФ и Украина строят цифровой ГУЛАГ для рабов Антихриста. А их прозаседавшиеся депутаты, как по команде, принимают оферты, полностью блокирующие все свабоды и права населения, на основе полного контроля с помощью цифровых технологий. Творится немыслимый безпредел мирового зла, беззакония и циничного обмана. А стоящие над пропастью во лжи, со смартфонами в руках, верят этим говорящим головам и по команде совершают свой последний прыжок в бездну.



Ни Путин, ни Зеленский, ни тем более Трамп с Европой не хотят завершения СВО. Этот военный спектакль заранее был ими обговорен и разыгран для отвлечения от внутренних проблем, окончательного разграбления стран, внедрения цифровизации и тотального контроля, замещения коренного населения азиатами. Большинство из мигрантов — мусульмане. Таким же образом в прошлые века захватчики планеты заменили население в Египте, Турции, Индии, Афганистане, Африке и т.д. Ранее там жили белые народы, цивилизация была высокотехнологичной и культурной. Подтверждение тому — единый ансамбль архитектурных шедевров, разпространённый по всей Земле. И в Африке, и в Австралии до глобальной катастрофы, связанной с бомбардировкой этих территорий термоядерным оружием, жили белые гиганты. И все невероятные строения, уцелевшие со времён изтребления прежней цивилизации, — это молчаливые памятники сокрытой СТАРины. Тёмные, как огня, боятся правды, боятся разоблачения мирового заговора против человечества, боятся своей никчемности и низкочастотности. Всё, что они умеют, — так это разрушать и изтреблять народы, опутывая их плотной паутиной лжи и устрашения, запутывая их в сети Сета. Других методов удержания власти у них нет. Эти репты, вылезшие из-под земли, с помощью хитрости и обмана, изпользования запрещённого оружия и чёрной магии, захватили великую цивилизацию предков-великанов славян...»



