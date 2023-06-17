Puedo vivir en España y ser residente fiscal portugués?

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Aunque lo mejor es salir por patas de esta país corrupto, si no quieres o no puedes, Luis te cuenta cómo ser residente fiscal portugués viviendo en España.
Extracto de una entrevista a Luis de CryptoSpain, la persona más odiada y perseguida por los mafiosos de Hacienda. Por qué? pues muy fácil, porque él no permite que le roben su dinero https://youtu.be/Xf9wcI1S7OA