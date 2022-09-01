Vapaamuurarien suunnitelma vuodelta 2005 uusi maailmanjärjestys ja Kiina virus osa 10. David Icke esiintyy olevansa vapaamuurareita vastaan, mutta hän on mukana tässä uuden maailmanjärjestyksen petoksessa sanoen olevansa yksi Jumalan kanssa ja olevansa Jumalan poika, niin kuin Jeesus on Jumalan Poika.