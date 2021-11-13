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Droeftoeters Max vd Berg en Eline van 't Noordende in de Jumbo
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1021 views • November 13, 2021
Wappies Max vd Berg, Eline van 't Noordende en meelopertje Bianca vd Berg waren vandaag in Hilversum, er was niet eens sprake van een opkomst maar er moet natuurlijk geprovoceerd worden en dus ging het treurige trio naar de Jumbo om voor de verandering mensen lastig te vallen. Toen de politie kwam zagen ze hun kans weer schoon om daar asociaal tegen te doen.Dit soort volk is natuurlijk geen knip voor de neus waard. Hoe kan het eigenlijk zo zijn dat dit totaal waardeloze spul maar kan doorgaan met dit provocerende en asociale gedrag? Waar halen ze het lef vandaan om zo zonder respect schijt te hebben aan andere mensen?
Wappies, het blijft asociaal dom volk. Het armoedige stelletje heeft niet eens door dat echt iedereen inmiddels een hekel aan ze heeft, ze blijven filmen en leuteren. Maar eens lopen ze tegen de lamp. Want zo werkt dat met losers nu eenmaal.
Wappies, het blijft asociaal dom volk. Het armoedige stelletje heeft niet eens door dat echt iedereen inmiddels een hekel aan ze heeft, ze blijven filmen en leuteren. Maar eens lopen ze tegen de lamp. Want zo werkt dat met losers nu eenmaal.
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