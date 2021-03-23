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Кэрри Мадей "О новых технологиях вакцин"
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551 views • March 23, 2021
Доктор Керри Мадей (Dr. Carrie Madej), врач по внутренним болезням и остеопатии, в течение 19 лет руководила двумя клиниками в штате Джорджия, США. Она давно интересуется вопросом вакцин. Почему с вакцинами от COVID-19 больше проблем, чем с другими? Неужели человечество в самом разгаре великого эксперимента? Если вы никогда не слышали о гидрогеле, люциферазе и международном патенте Билла Гейтса 060606 в связи с технологией 5G, пожалуйста, посмотрите это интервью с врачом, который дает информацию касательно вакцинации и поделитесь об этом с другими!
Доктор Кэрри Мадей рано увлеклась вакцинами, особенно широко рекламируемой вакциной против столбняка. Она была удивлена, что не удалось найти ни одного коллеги, который когда-либо видел "случай столбняка". Это не оставило ее в покое, что подтолкнуло ее к исследованиям. К своему удивлению, она узнала, что в вакцине есть добавка для стерилизации женщин. Её скептицизм по отношению к вакцинам рос, и доктор Мадей начала все больше и больше исследовать область вакцин. Её глубокие исследования привели её к открытию новых технологий в новых вакцинах против COVID-19, и она забила тревогу. Доктор Мадей стала осведомителем, который делает свои знания доступными широкой публике с помощью лекций, интервью и видеоматериалов. Её призыв к пробуждению ко всему миру: "Human 2.0: Wake Up Call To The World" - https://banthis.tv/watch?id=5f4d56c5838dfb0597dd8187 , содержащий пробуждающий звонок ко всему миру, нашел быстрое распространение в Интернете до тех пор, пока не стал жертвой цензуры YouTube & Co. Доктор Мадей не боится продолжать неустанно разоблачать скрытые намерения. В настоящее время она уточняет цель, которую правительства преследуют совместно с фармацевтической промышленностью и такими технологическими гигантами, как Google, Microsoft и т.д., чтобы как можно быстрее вакцинировать все население мира. То, что она раскрывает в этом интервью, одновременно пугает и тревожит. Но убедитесь сами, какие технологии и методы внедряются в связи с вакциной COVID-19.
Доктор Кэрри Мадей рано увлеклась вакцинами, особенно широко рекламируемой вакциной против столбняка. Она была удивлена, что не удалось найти ни одного коллеги, который когда-либо видел "случай столбняка". Это не оставило ее в покое, что подтолкнуло ее к исследованиям. К своему удивлению, она узнала, что в вакцине есть добавка для стерилизации женщин. Её скептицизм по отношению к вакцинам рос, и доктор Мадей начала все больше и больше исследовать область вакцин. Её глубокие исследования привели её к открытию новых технологий в новых вакцинах против COVID-19, и она забила тревогу. Доктор Мадей стала осведомителем, который делает свои знания доступными широкой публике с помощью лекций, интервью и видеоматериалов. Её призыв к пробуждению ко всему миру: "Human 2.0: Wake Up Call To The World" - https://banthis.tv/watch?id=5f4d56c5838dfb0597dd8187 , содержащий пробуждающий звонок ко всему миру, нашел быстрое распространение в Интернете до тех пор, пока не стал жертвой цензуры YouTube & Co. Доктор Мадей не боится продолжать неустанно разоблачать скрытые намерения. В настоящее время она уточняет цель, которую правительства преследуют совместно с фармацевтической промышленностью и такими технологическими гигантами, как Google, Microsoft и т.д., чтобы как можно быстрее вакцинировать все население мира. То, что она раскрывает в этом интервью, одновременно пугает и тревожит. Но убедитесь сами, какие технологии и методы внедряются в связи с вакциной COVID-19.
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