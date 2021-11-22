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Sarah Jane Iffra "PASS PAS" - Satire d'après Dance Monkey
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33 views • November 22, 2021
3 août 2021 : https://odysee.com/@sarahjane:7/sarah-jane-iffra-pass-pas-satire:a
Sarah Jane Iffra : https://odysee.com/@sarahjane:7
@sarahjane
Description d'origine :
Sarah Jane Iffra "PASS PAS" - Satire d'après Dance Monkey
https://www.youtube.com/watch?v=0tiQFtp8Fog
PASS PAS
Ils ont commencé par les EPHAD
Adieux nos grands-parents qui n’étaient pas malades
D’un coup nos vies sont dev’nues bien fades
Plus de sport, de plage, attestations salades
En loussdé on t’impose un nouveau traçage
Via des discours bidons et du chantage
On veut qu’on soit dociles, de bons moutons bien sages
Tout est matière à nous prendre en otage
Y’a ma y’a malaise
Pass sanitaire, PCR, prélèvements anaux
Quel film ils jouent dans leur tête de mégalo
Et les masques au graphène, muselière et partouze de mots
Qui annoncent la guerre à coup d’piquouze, vive les labos !
On se laisse traiter comme du bétail
Ca fait un bail qu’ils nous prennent pour leurs cobayes
Possédés par des Djinns qui déraillent
Qui n’savent même plus mentir, qui nous dévoilent leur failles
Journalopes et merdias qui foutent la pagaille
On n’oublie pas les noms de ces canailles
Trahison, propagande, ils envoient du sale
Auraient-ils peur de finir comme Balavoine
Pass sanitaire, PCR, prélèvements anaux
Quel film ils jouent dans leur tête de mégalo
Et les masques au graphène, muselières et partouze de mots
Qui annoncent la guerre à coup d’piquouze vive les labos
Pass sanitaire, PCR, prélèvements anaux allo allo !
Quel film ils jouent dans leur tête de mégalo
Et les masques au graphène, muselières et partouze de mots
Qui annoncent la guerre à coup d’piquouze vive les labos
Collabos
Sarah Jane Iffra
Sarah Jane Iffra : https://odysee.com/@sarahjane:7
@sarahjane
Description d'origine :
Sarah Jane Iffra "PASS PAS" - Satire d'après Dance Monkey
https://www.youtube.com/watch?v=0tiQFtp8Fog
PASS PAS
Ils ont commencé par les EPHAD
Adieux nos grands-parents qui n’étaient pas malades
D’un coup nos vies sont dev’nues bien fades
Plus de sport, de plage, attestations salades
En loussdé on t’impose un nouveau traçage
Via des discours bidons et du chantage
On veut qu’on soit dociles, de bons moutons bien sages
Tout est matière à nous prendre en otage
Y’a ma y’a malaise
Pass sanitaire, PCR, prélèvements anaux
Quel film ils jouent dans leur tête de mégalo
Et les masques au graphène, muselière et partouze de mots
Qui annoncent la guerre à coup d’piquouze, vive les labos !
On se laisse traiter comme du bétail
Ca fait un bail qu’ils nous prennent pour leurs cobayes
Possédés par des Djinns qui déraillent
Qui n’savent même plus mentir, qui nous dévoilent leur failles
Journalopes et merdias qui foutent la pagaille
On n’oublie pas les noms de ces canailles
Trahison, propagande, ils envoient du sale
Auraient-ils peur de finir comme Balavoine
Pass sanitaire, PCR, prélèvements anaux
Quel film ils jouent dans leur tête de mégalo
Et les masques au graphène, muselières et partouze de mots
Qui annoncent la guerre à coup d’piquouze vive les labos
Pass sanitaire, PCR, prélèvements anaux allo allo !
Quel film ils jouent dans leur tête de mégalo
Et les masques au graphène, muselières et partouze de mots
Qui annoncent la guerre à coup d’piquouze vive les labos
Collabos
Sarah Jane Iffra
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