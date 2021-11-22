BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Sarah Jane Iffra "PASS PAS" - Satire d'après Dance Monkey
luciole
luciole
1084 followers
Follow
0
Share
Report
33 views • November 22, 2021
3 août 2021 : https://odysee.com/@sarahjane:7/sarah-jane-iffra-pass-pas-satire:a
Sarah Jane Iffra : https://odysee.com/@sarahjane:7
@sarahjane

Description d'origine :

Sarah Jane Iffra "PASS PAS" - Satire d'après Dance Monkey

https://www.youtube.com/watch?v=0tiQFtp8Fog

PASS PAS

Ils ont commencé par les EPHAD
Adieux nos grands-parents qui n’étaient pas malades
D’un coup nos vies sont dev’nues bien fades
Plus de sport, de plage, attestations salades
En loussdé on t’impose un nouveau traçage
Via des discours bidons et du chantage
On veut qu’on soit dociles, de bons moutons bien sages
Tout est matière à nous prendre en otage

Y’a ma y’a malaise

Pass sanitaire, PCR, prélèvements anaux
Quel film ils jouent dans leur tête de mégalo
Et les masques au graphène, muselière et partouze de mots
Qui annoncent la guerre à coup d’piquouze, vive les labos !

On se laisse traiter comme du bétail
Ca fait un bail qu’ils nous prennent pour leurs cobayes
Possédés par des Djinns qui déraillent
Qui n’savent même plus mentir, qui nous dévoilent leur failles
Journalopes et merdias qui foutent la pagaille
On n’oublie pas les noms de ces canailles
Trahison, propagande, ils envoient du sale
Auraient-ils peur de finir comme Balavoine

Pass sanitaire, PCR, prélèvements anaux
Quel film ils jouent dans leur tête de mégalo
Et les masques au graphène, muselières et partouze de mots
Qui annoncent la guerre à coup d’piquouze vive les labos

Pass sanitaire, PCR, prélèvements anaux allo allo !
Quel film ils jouent dans leur tête de mégalo
Et les masques au graphène, muselières et partouze de mots
Qui annoncent la guerre à coup d’piquouze vive les labos
Collabos


Sarah Jane Iffra
Keywords
sarahjanepass pas
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
Russia is not isolated: North Korea troops are widening Putin&#8217;s war in Ukraine

Russia is not isolated: North Korea troops are widening Putin’s war in Ukraine

Lance D Johnson
Reading for Pleasure Linked to Brain Health, Mental Well-Being, Review Finds

Reading for Pleasure Linked to Brain Health, Mental Well-Being, Review Finds

Chase Codewell
Permaculture, Food Sovereignty, and the Case for Radical Self-Reliance

Permaculture, Food Sovereignty, and the Case for Radical Self-Reliance

Mike Adams
Meta’s Facebook Found Liable for Deceiving Users in Cambridge Analytica Scandal

Meta’s Facebook Found Liable for Deceiving Users in Cambridge Analytica Scandal

Douglas Harrington
U.S. Troops Conduct Ground Operations in Ecuador&#8217;s Drug War, Officials Say

U.S. Troops Conduct Ground Operations in Ecuador’s Drug War, Officials Say

Douglas Harrington
&#8220;Foundations in Farming and Homesteading + Pastured Laying Hens&#8221; on BrightU: What happens when the whole family works together

“Foundations in Farming and Homesteading + Pastured Laying Hens” on BrightU: What happens when the whole family works together

Belle Carter
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy