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26.04.2021. Вскрылись факты! Учения по ковиду проводили заранее до Уханя (Выпуск № 199 часть II (2)).
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6214 views • April 25, 2021
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Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
01:37 Умная мас ка от Всем ирного Эко номичес кого Фо рума. https://www.youtube.com/watch?v=kBvSLBflgLg.
03:17 Супрун была куратором биолабораторий США в Украине, - Кузьмин. https://www.youtube.com/watch?v=yxg-e9qwrLU.
06:20 Биолаборатории США в Украине. Очевидное невероятное, 19.09.2020. Премьера. https://www.youtube.com/watch?v=y26D149LP6Q.
10:29 Письмо слушателя. Про амнистии.
11:30 ЗАМЕРЫ ИЗЛУЧЕНИЯ ВЫШЕК 5G. https://stado.online/radiation_5g.video.
14:33 ПРОРОЧЕСТВА СТАРЦА-СТРАННИКА ИОАННА ПОЧАЕВСКОГО. https://www.brighteon.com/30d7daf6-86d8-4885-a416-b886e61ef0a3.
24:55 Жития преподобных Сергия Радонежского и родителей его, схимонахов Кирилла и Марии. https://azbyka.ru/otechnik/Nikon_Rozhdestvenskij/zhitija-prepodobnyh-sergija-radonezhskogo-i-roditelej-ego-shimonahov-kirilla-i-marii/.
27:43 Строгость в еде. https://azbyka.ru/otechnik/Istorija_Tserkvi/povsednevnaja-zhizn-ottsov-pustynnikov-4-veka/6?=%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2#s2.
31:03 Мятежный игумен. За что бросили в застенок отца Сергия Романова? https://www.youtube.com/watch?v=KBPMXwoR_5g.
34:28 Из Среднеуральского монастыря выгнали всех жителей. https://www.youtube.com/watch?v=50nYd5ejNDU.
38:50 ЭТО ДНО... СВЯЩЕННОНАЧАЛИЕ НА СТОРОНЕ АНТИХРИСТА. Вы только прочитайте это! https://3rm.info/main/84654-jeto-adskoe-dno-svjaschennonachalie-na-storone-antihrista-vy-tolko-prochitajte-jeto.html.
40:43 Письмо слушателя. 2-я часть Царица Ирина.
48:55 Письмо слушателя. Видео чудо в Киевско Печерской Лавре
На Благовещение в киевской больнице замироточила икона святого старца Гавриила.
Сегодня мы увидим какие умные и продуманные маски уже придуманы. Поговорим о том зачем по всему миру открывают биолаборатории, в частности в Украине. Увидим в видео-ролике какое излучение идет о вышек 5-G. Послушаем пророчество старца-странника Иоанна Почаевского. Поговорим что необходимо ограничивать себя в пище не только во время поста, а и во время всей жизни. Также поговорим о отце Сергие Романове, про «простолюдинов», увидим, как на Благовещение в Киево-Печерской Лавре замироточила икона святого старца Гавриила.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
01:37 Умная мас ка от Всем ирного Эко номичес кого Фо рума. https://www.youtube.com/watch?v=kBvSLBflgLg.
03:17 Супрун была куратором биолабораторий США в Украине, - Кузьмин. https://www.youtube.com/watch?v=yxg-e9qwrLU.
06:20 Биолаборатории США в Украине. Очевидное невероятное, 19.09.2020. Премьера. https://www.youtube.com/watch?v=y26D149LP6Q.
10:29 Письмо слушателя. Про амнистии.
11:30 ЗАМЕРЫ ИЗЛУЧЕНИЯ ВЫШЕК 5G. https://stado.online/radiation_5g.video.
14:33 ПРОРОЧЕСТВА СТАРЦА-СТРАННИКА ИОАННА ПОЧАЕВСКОГО. https://www.brighteon.com/30d7daf6-86d8-4885-a416-b886e61ef0a3.
24:55 Жития преподобных Сергия Радонежского и родителей его, схимонахов Кирилла и Марии. https://azbyka.ru/otechnik/Nikon_Rozhdestvenskij/zhitija-prepodobnyh-sergija-radonezhskogo-i-roditelej-ego-shimonahov-kirilla-i-marii/.
27:43 Строгость в еде. https://azbyka.ru/otechnik/Istorija_Tserkvi/povsednevnaja-zhizn-ottsov-pustynnikov-4-veka/6?=%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2#s2.
31:03 Мятежный игумен. За что бросили в застенок отца Сергия Романова? https://www.youtube.com/watch?v=KBPMXwoR_5g.
34:28 Из Среднеуральского монастыря выгнали всех жителей. https://www.youtube.com/watch?v=50nYd5ejNDU.
38:50 ЭТО ДНО... СВЯЩЕННОНАЧАЛИЕ НА СТОРОНЕ АНТИХРИСТА. Вы только прочитайте это! https://3rm.info/main/84654-jeto-adskoe-dno-svjaschennonachalie-na-storone-antihrista-vy-tolko-prochitajte-jeto.html.
40:43 Письмо слушателя. 2-я часть Царица Ирина.
48:55 Письмо слушателя. Видео чудо в Киевско Печерской Лавре
На Благовещение в киевской больнице замироточила икона святого старца Гавриила.
Сегодня мы увидим какие умные и продуманные маски уже придуманы. Поговорим о том зачем по всему миру открывают биолаборатории, в частности в Украине. Увидим в видео-ролике какое излучение идет о вышек 5-G. Послушаем пророчество старца-странника Иоанна Почаевского. Поговорим что необходимо ограничивать себя в пище не только во время поста, а и во время всей жизни. Также поговорим о отце Сергие Романове, про «простолюдинов», увидим, как на Благовещение в Киево-Печерской Лавре замироточила икона святого старца Гавриила.
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