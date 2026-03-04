© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
IN THE ARMS OF ANGELS
FREEDOM TO LOVE-TRACK 10
HERMES THOTH
YES, I DO……LOVE YOU
THERE IS NOTHING IN THIS WORLD THAT I LOVE MORE THAN YOU
OH MY HEART DOES KNOW IT’S TRUE
SAYS TO ME THAT IT IS YOU
MAKES ME LIVE TO LOVE IS ALL MY HEART LONGS TO DO
AND THE ANGELS OF LOVE OF LOVE
SERVE TO LIGHT UP THE NIGHT
AND THEY SHINE LOVING LIGHT ON US ALL….YES THEY DO
IF I TELL YOU HOW I FEEL
WILL YOU PROMISE NOT TO CRY
SECOND THOUGHT, I’D LIKE TO SEE A TEAR SHED BECAUSE OF ME
OH, IF ONLY YOU COULD KNOW HOW MY HEART DOES LONG TO BE
HELD AND CRADLED IN YOUR ARMS, IN LOVE, SHINE YOUR LIGHT ON WE
AND THE ANGELS OF LOVE SERVE TO LIGHT UP THE HEART
WITH THE BRIGHTNESS OF LOVE
MADE TO SHINE DOWN ON WE
AND OH …..WHEN I LOOK INTO YOUR EYES
I SEE SWIRLING RAINBOWS AND FLOWERS IN BLOOM
YES, REMIND ME JUST OF YOU
OF HOW I FEEL IN LOVE WITH YOU
WON’T YOU HOLD ME IN YOUR ARMS
IF I PROMISE NOT TO CRY
SECOND THOUGHT, MY TEARS OF JOY
ARE SHED ALL BECAUSE OF YOU
SUCH A SIMPLE LITTLE THING
HEARTS IN LOVE LIKE YOU AND ME
THERE IS NOTHING IN THIS WORLD
THAT I LOVE MORE THAN YOU
AND THE ANGELS OF LOVE SERVE TO LIGHT UP THE WORLD
WITH THE BRIGHTNESS OF LIGHT MADE TO SHINE ON YOU AND ME
MAY YOU FIND LOVING ARMS
MAY YOU CRY TEARS OF JOY
MAY YOUR HEART OPEN WIDE AND SAY….“I LOVE YOU”