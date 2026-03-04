BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
IN THE ARMS OF ANGELS
HERMES THOTH 2
HERMES THOTH 2
12 views • 1 day ago

IN THE ARMS OF ANGELS

FREEDOM TO LOVE-TRACK 10

HERMES THOTH


YES, I DO……LOVE YOU

THERE IS NOTHING IN THIS WORLD THAT I LOVE MORE THAN YOU

OH MY HEART DOES KNOW IT’S TRUE

SAYS TO ME THAT IT IS YOU

MAKES ME LIVE TO LOVE IS ALL MY HEART LONGS TO DO


AND THE ANGELS OF LOVE OF LOVE

SERVE TO LIGHT UP THE NIGHT

AND THEY SHINE LOVING LIGHT ON US ALL….YES THEY DO


IF I TELL YOU HOW I FEEL

WILL YOU PROMISE NOT TO CRY

SECOND THOUGHT, I’D LIKE TO SEE A TEAR SHED BECAUSE OF ME

OH, IF ONLY YOU COULD KNOW HOW MY HEART DOES LONG TO BE

HELD AND CRADLED IN YOUR ARMS, IN LOVE, SHINE YOUR LIGHT ON WE


AND THE ANGELS OF LOVE SERVE TO LIGHT UP THE HEART

WITH THE BRIGHTNESS OF LOVE

MADE TO SHINE DOWN ON WE


AND OH …..WHEN I LOOK INTO YOUR EYES

I SEE SWIRLING RAINBOWS AND FLOWERS IN BLOOM

YES, REMIND ME JUST OF YOU

OF HOW I FEEL IN LOVE WITH YOU


WON’T YOU HOLD ME IN YOUR ARMS

IF I PROMISE NOT TO CRY

SECOND THOUGHT, MY TEARS OF JOY

ARE SHED ALL BECAUSE OF YOU

SUCH A SIMPLE LITTLE THING

HEARTS IN LOVE LIKE YOU AND ME

THERE IS NOTHING IN THIS WORLD

THAT I LOVE MORE THAN YOU


AND THE ANGELS OF LOVE SERVE TO LIGHT UP THE WORLD

WITH THE BRIGHTNESS OF LIGHT MADE TO SHINE ON YOU AND ME


MAY YOU FIND LOVING ARMS

MAY YOU CRY TEARS OF JOY

MAY YOUR HEART OPEN WIDE AND SAY….“I LOVE YOU”

prophecyend of daysspiritual musicangel musicfrom the angels
