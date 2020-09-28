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ПЛАНдемическое умопоВРАЧение
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27905 views • September 28, 2020
Проект MedAlternativa.info представляет русский перевод документального фильма «PLANdemic: InDOCTORnation».
«Пландемическое умоповрачение» может стать самым важным документальным фильмом, который вы когда – либо увидите. Этот разоблачительный фильм, несомненно, поможет изменить ваше отношение к коронавирусу. Он был заблокирован на всех основных социальных медиа-платформах из-за раскрытия правды о COVID-19.
Разбираясь в том, что на самом деле происходит с основными средства массовой информации, крупными фармацевтическими компаниями, политикой и финансовой индустрией, «Пландемическое умоповрачение» наконец соберёт все части пазла в единую картинку и раскроет, чьи же интересы продвигаются через СМИ, глобалистские организации и правительства, и кто зарабатывает на сфабрикованных эпидемиях, таких как COVID-19.
«Пландемическое умоповрачение» отслеживает денежный след, который ведет непосредственно к ключевым игрокам, стоящим за пандемией COVID-19, таким как генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус, Билл Гейтс, Энтони Фаучи и многим другим.
Над созданием русской версии фильма работали:
Русский перевод: Ксения Нагаева специально для МедАльтернатива.инфо
Редактор перевода: Алена Басарева специально для МедАльтернатива.инфо
Озвучка и монтаж: Сергей Горин и Наталья Жаркова специально для МедАльтернатива.инфо
Фильм переведен и озвучен полностью на средства подписчиков MedAlternativa.info
Англоязычная версия фильма тут: Plandemicseries.com
Существование и развитие проекта зависит от вас – его читателей. Если вы считаете нашу работу полезной можно оказать финансовую помощь - перевести любую посильную для вас сумму: https://medalternativa.info/donate/
«Пландемическое умоповрачение» может стать самым важным документальным фильмом, который вы когда – либо увидите. Этот разоблачительный фильм, несомненно, поможет изменить ваше отношение к коронавирусу. Он был заблокирован на всех основных социальных медиа-платформах из-за раскрытия правды о COVID-19.
Разбираясь в том, что на самом деле происходит с основными средства массовой информации, крупными фармацевтическими компаниями, политикой и финансовой индустрией, «Пландемическое умоповрачение» наконец соберёт все части пазла в единую картинку и раскроет, чьи же интересы продвигаются через СМИ, глобалистские организации и правительства, и кто зарабатывает на сфабрикованных эпидемиях, таких как COVID-19.
«Пландемическое умоповрачение» отслеживает денежный след, который ведет непосредственно к ключевым игрокам, стоящим за пандемией COVID-19, таким как генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус, Билл Гейтс, Энтони Фаучи и многим другим.
Над созданием русской версии фильма работали:
Русский перевод: Ксения Нагаева специально для МедАльтернатива.инфо
Редактор перевода: Алена Басарева специально для МедАльтернатива.инфо
Озвучка и монтаж: Сергей Горин и Наталья Жаркова специально для МедАльтернатива.инфо
Фильм переведен и озвучен полностью на средства подписчиков MedAlternativa.info
Англоязычная версия фильма тут: Plandemicseries.com
Существование и развитие проекта зависит от вас – его читателей. Если вы считаете нашу работу полезной можно оказать финансовую помощь - перевести любую посильную для вас сумму: https://medalternativa.info/donate/
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