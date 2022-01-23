Les assurances-vie chez les injectés ne fonctionnent pas

Les assurances-vie chez les vaccinés ne fonctionnent pas car ils les considèrent avoir pris des risques élevés en phase 3 d’un essai clinique Pfizer & co, donc ils les considèrent comme des « suicidés » 😳🔔 ==> Vous voyez l’arnaque maintenant devant vos yeux ...Toutes les assurances-vie vont le faire !Se retourner contre qui ?Votre médecin qui vous a injecté ce poison, le gouverne-ment + les big pharma qui ensemble ont poussé vers le consentement au suicide non éclairé.----Chaîne de Philippe Webber: