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Les assurances-vie chez les injectés ne fonctionnent pas
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70 views • January 23, 2022
Les assurances-vie chez les vaccinés ne fonctionnent pas car ils les considèrent avoir pris des risques élevés en phase 3 d’un essai clinique Pfizer & co, donc ils les considèrent comme des « suicidés » 😳
🔔 ==> Vous voyez l’arnaque maintenant devant vos yeux ...
Toutes les assurances-vie vont le faire !
Se retourner contre qui ?
Votre médecin qui vous a injecté ce poison, le gouverne-ment + les big pharma qui ensemble ont poussé vers le consentement au suicide non éclairé.
----
Chaîne de Philippe Webber:
https://odysee.com/@PhilippeWEBER:3/suicide:a6
🔔 ==> Vous voyez l’arnaque maintenant devant vos yeux ...
Toutes les assurances-vie vont le faire !
Se retourner contre qui ?
Votre médecin qui vous a injecté ce poison, le gouverne-ment + les big pharma qui ensemble ont poussé vers le consentement au suicide non éclairé.
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