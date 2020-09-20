© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
"Le masque ne sert à rien !" déclare le pneumologue Patrick Bellier sur CNEWS
Follow
0
Download MP3
Share
Report
12 views • September 20, 2020
10 sept. 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=MNe95bOkQiA
La chaîne qui pique ! : https://www.youtube.com/channel/UCEWqsDR8cjoxxHAS7R8R9UQ
Interviewé sur CNEWS, le docteur pneumologue Patrick Bellier a bien rappelé que le port du masque est non seulement inutile, mais probablement dangereux. Rappelons au passage que ce médecin lanceur d'alerte a récemment été censuré par Médiapart ( https://youtu.be/NMXC8iVdEV0 )
Mon compte Tipeee: https://fr.tipeee.com/jcrabiller
Pour vous abonner: https://www.youtube.com/channel/UCEWqsDR8cjoxxHAS7R8R9UQ/?sub_confirmation=1
Twitter: https://twitter.com/jcrabiller
Contact: jcrabiller[at]yahoo[point]fr
La chaîne qui pique ! : https://www.youtube.com/channel/UCEWqsDR8cjoxxHAS7R8R9UQ
Interviewé sur CNEWS, le docteur pneumologue Patrick Bellier a bien rappelé que le port du masque est non seulement inutile, mais probablement dangereux. Rappelons au passage que ce médecin lanceur d'alerte a récemment été censuré par Médiapart ( https://youtu.be/NMXC8iVdEV0 )
Mon compte Tipeee: https://fr.tipeee.com/jcrabiller
Pour vous abonner: https://www.youtube.com/channel/UCEWqsDR8cjoxxHAS7R8R9UQ/?sub_confirmation=1
Twitter: https://twitter.com/jcrabiller
Contact: jcrabiller[at]yahoo[point]fr
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.