VAXX KILLS 4 people from same FAMILY in less than 2-weeks

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1. https://t.me/covidvaccineinjuries/2260
2. https://www.facebook.com/FilipinoViralVids/posts/349869346841193
3. https://www.facebook.com/perl23.mugot
4. https://www.policefilestonite.net/2021/08/14/4-miembro-ng-pamilya-patay-sa-covid-19-vaccine/
5. BULL SHIT-> https://www.pna.gov.ph/articles/1151200
MS. PERLY MUGOT'S FACEBOOK POST (TAGALOG)
(WALA KO NAG POST PARA MAG VIRAL,KUNG KAMO NAA SA AKONG SITWASYON,GANAHAN KA?? BE THANKFUL ENOUGHNGA SAFE MO! GOD BLESS SA TANAN)Diba nag sulti ko ninyu nga AYAW UGAYAW pa vaccine.. Konsa nag sugoninyong upat nga magpa vaccine mo77777unya karun inyu kong byaan??? nagabroad ko para ninyu aron mahayahayinyung hahimtang, nag abroad ko paramaka balay aron tsada gamay atomg'pamuyo unya byaan ko ninyu7777 nganoman PAPA?? Ngano man MAMA77 Nganoman ATE??? Ngano man KUYA??? mu udiko puhon nga mga bata na lang akongmakita777 ge icip na Ing nako nga nagabroad mo nga walay cignal inyung lugarVE♡♡♡n ge kapoy nako sighinilak byaan ra gihapon ko ninyu..madawat pa nalo kung nanggi sakit mo.,sa wala pa mo na vaccine baskog kaaumo unya unya karun ing ana ka sayonmo kwaon?? ♡amuAugust 1, 2021 (ate)August 8, 2021 (kuya)August 11, 2021 (mama)August 13, 2021 (papa)Unya??? ganahan paka magpa vaccine??babala sa tanan kung di ka gustomamatay ug sayo ayaw na pa vaccine..huna huna sa maka daghan kung angayba.WALA KO LABOT sa kung unsa inyongreaction sa post nako kay DILI kamo anghingtongdan..pasalamat na lang mo ngabuhi mong dako pag human ug vaccine.,GOD BLESSka klaro nga baskog akong mama papaate ug kuya sa wala pa cla na vaccine...Depende nana ninyo kung magpavaccine mo na timing Ing gyud cguro ngahina ila immune busa nag trigger angtambal sa ilang lawas busa after vaccinemagpabilin Ing gyud sa inyung balaymaybe a month nga di ka mag gawasgawas aron di ka kasagap ug virus kayMS. PERLY MUGOT'S FACEBOOK POST (TAGALOG)
(WALA KO NAG POST PARA MAG VIRAL,KUNG KAMO NAA SA AKONG SITWASYON,GANAHAN KA?? BE THANKFUL ENOUGHNGA SAFE MO! GOD BLESS SA TANAN)Diba nag sulti ko ninyu nga AYAW UGAYAW pa vaccine.. Konsa nag sugoninyong upat nga magpa vaccine mo77777unya karun inyu kong byaan??? nagabroad ko para ninyu aron mahayahayinyung hahimtang, nag abroad ko paramaka balay aron tsada gamay atomg'pamuyo unya byaan ko ninyu7777 nganoman PAPA?? Ngano man MAMA77 Nganoman ATE??? Ngano man KUYA??? mu udiko puhon nga mga bata na lang akongmakita777 ge icip na Ing nako nga nagabroad mo nga walay cignal inyung lugarVE♡♡♡n ge kapoy nako sighinilak byaan ra gihapon ko ninyu..madawat pa nalo kung nanggi sakit mo.,sa wala pa mo na vaccine baskog kaaumo unya unya karun ing ana ka sayonmo kwaon?? ♡amuAugust 1, 2021 (ate)August 8, 2021 (kuya)August 11, 2021 (mama)August 13, 2021 (papa)Unya??? ganahan paka magpa vaccine??babala sa tanan kung di ka gustomamatay ug sayo ayaw na pa vaccine..huna huna sa maka daghan kung angayba.WALA KO LABOT sa kung unsa inyongreaction sa post nako kay DILI kamo anghingtongdan..pasalamat na lang mo ngabuhi mong dako pag human ug vaccine.,GOD BLESSka klaro nga baskog akong mama papaate ug kuya sa wala pa cla na vaccine...Depende nana ninyo kung magpavaccine mo na timing Ing gyud cguro ngahina ila immune busa nag trigger angtambal sa ilang lawas busa after vaccinemagpabilin Ing gyud sa inyung balaymaybe a month nga di ka mag gawasgawas aron di ka kasagap ug virus kay
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