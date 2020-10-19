Жертвенные девственницы (Жертвы вакцины против ВПЧ от рака шейки матки). Часть 2. Боль и страдания

Boris Grinblat 139 followers Follow 0 Share Add to... Download MP3 Share Report

207 views • October 19, 2020





МедАльтернатива.инфо (MedAlternativa.info) представляет вам вторую часть документального фильма о трагических последствиях вакцинации против вируса папилломы человека, которую девочки получают якобы с целью профилактики рака шейки матки. Но как показывают опыт и научные исследования (см. материалы в конце страницы), вакцина не только не предотвращает рак шейки матки, а наоборот – может вызывать его.



Фильм назван «Жертвенные девственницы», потому что прививка часто делается девочкам, прежде чем они станут сексуально активными. В фильме будут представлены вызывающие тревогу данные в надежде избежать глобальной трагедии, аналогичной той, которая осталась после использования Талидомида.



Полное описание фильма “Жертвенные девственницы” смотрите здесь:



Продолжение следует.



Также рекомендуем посмотреть сериал “Правда о вакцинах / Тhе Тruth Аbоut Vассinеs” (2017), который наш проект переводит на русский язык. Пятая серия данного сериала посвящена вакцинации от вируса ВПЧ. Она представлена в двух частях. В этом фильме помимо прочего есть история, как абсолютно здоровая девушка получила рак шейки матки сделав себе прививку против ВПЧ в целях “профилактики рака шейки матки”.

Серия 5, часть 1:

Серия 5, часть 2:



Перевод: Марина Уткина специально для проекта МедАльтернатива.инфо

Озвучка и монтаж: Рафаэль Хабибуллин



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Материалы в тему:

• Документальный фильм “Высшее благо” (в котором также затрагивается вакцинация против ВПЧ:

https://medalternativa.info/video/vysshee-blago-vaktsini/



• Шведские ученые обнаружили, что вакцина против ВПЧ вызывает рак шейки матки:



• Скрытая связь вирусов, вакцин и онкологии:

https://medalternativa.info/entry/svyaz-virusov-onkologii/



• Разбираемся с прививками. Часть 8. Папиллома:

https://medalternativa.info/entry/papilloma/



Другие материалы о вакцинации и раке смотрите на нашем сайте МедАльтернатива.инфо: Жертвенные девственницы (жертвы вакцины против ВПЧ от рака шейки матки). Часть 2. Боль и страданияМедАльтернатива.инфо (MedAlternativa.info) представляет вам вторую часть документального фильма о трагических последствиях вакцинации против вируса папилломы человека, которую девочки получают якобы с целью профилактики рака шейки матки. Но как показывают опыт и научные исследования (см. материалы в конце страницы), вакцина не только не предотвращает рак шейки матки, а наоборот – может вызывать его.Фильм назван «Жертвенные девственницы», потому что прививка часто делается девочкам, прежде чем они станут сексуально активными. В фильме будут представлены вызывающие тревогу данные в надежде избежать глобальной трагедии, аналогичной той, которая осталась после использования Талидомида.Полное описание фильма “Жертвенные девственницы” смотрите здесь: https://medalternativa.info/video/zhertv-devstv/ Продолжение следует.Также рекомендуем посмотреть сериал “Правда о вакцинах / Тhе Тruth Аbоut Vассinеs” (2017), который наш проект переводит на русский язык. Пятая серия данного сериала посвящена вакцинации от вируса ВПЧ. Она представлена в двух частях. В этом фильме помимо прочего есть история, как абсолютно здоровая девушка получила рак шейки матки сделав себе прививку против ВПЧ в целях “профилактики рака шейки матки”.Серия 5, часть 1: https://medalternativa.info/our/films/pravda-o-vaktsinah-5-1/ Серия 5, часть 2: https://medalternativa.info/our/films/pravda-o-vaktsinah-5-2/ Перевод: Марина Уткина специально для проекта МедАльтернатива.инфоОзвучка и монтаж: Рафаэль ХабибуллинПомочь проекту МедАльтернатива.инфо с переводами новых материалов: https://medalternativa.info/donate/ Материалы в тему:• Документальный фильм “Высшее благо” (в котором также затрагивается вакцинация против ВПЧ:• Шведские ученые обнаружили, что вакцина против ВПЧ вызывает рак шейки матки: https://medalternativa.info/entry/vaktsina-vpch/ • Скрытая связь вирусов, вакцин и онкологии:• Разбираемся с прививками. Часть 8. Папиллома:Другие материалы о вакцинации и раке смотрите на нашем сайте МедАльтернатива.инфо: https://medalternativa.info/ Keywords vaccinescervical cancerhpv vaccine

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