Patrice Pooyard - Die Pyramiden und deren geheime Botschaft

Eine spannende Dokumentation über die Pyramiden und dessen alternativen Forschungsergebnisse. Die originale Filmdokumentation mit dem Namen "Die Offenbarung der Pyramiden" wurde am 10. Februar 2010 veröffentlicht. Regie führte Patrice Pooyard.

Leider ist das Video auf YouTube nicht mehr auffindbar.



Der Film soll nicht eine endgültige Antwort auf die mysteriösen Fragen geben, sondern den Zuschauer zum Nachdenken anregen.

Dieser Upload soll die Macher dieses Videos ehren und deren Arbeit würdigen.

Möge diese alternative Sichtweise noch viele Menschen erreichen, ehe sie dem Internet ganz verloren geht.