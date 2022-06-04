BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

226) Georges Lakhovsky e a vida celular
#ElectrosmogPortugal
#ElectrosmogPortugal
68 followers
Follow
1
Share
Report
71 views • June 04, 2022
Sobre o cientista bielorusso, naturalizado francês, Georges Lakhovsky (engenheiro e biólogo) e o seu trabalho sobre as vibrações nas células vivas e a terapia.

Créditos à LA QUINTA COLUMNA, Junho 04, 2022:
DIRECTO NOCTURNO DE LA QUINTA COLUMNA - PROGRAMA 329: https://odysee.com/@laquintacolumna:8/DIRECTONOCTURNODELAQUINTACOLUMNA-PROGRAMA329-:c

Razão do uso de mais potência nas telecomunicações para contornar a sensibilidade biológica através do embrutecimento perceptivo, acrescida do efeito tóxico da dessensibilização nervosa através do aspartame - William Bise relatou em 1977 que a biologia humana era sensível a radiofrequências de muito baixa potência. Verificaram alterações EEG abaixo dos -80dBm, e também dores de cabeças induzidas a -60dBm | Low power radio-frequency and microwave effects on human electroencephalogram and behavior | W Bise (1978) | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/751078/ | https://www.researchgate.net/publication/3346399_An_opportunity_lost_low-power_radio_frequencies

Tabela de conversão de unidades EMF: https://electrosmogportugal.weebly.com/uploads/1/2/3/3/123313372/emf-tabela_unidades_equivalentes_conversao.pdf
Padrões indicativos de tolerância biológica (BAUBIOLOGIE): https://electrosmogportugal.weebly.com/uploads/1/2/3/3/123313372/building-biology-guidelines-english_1_orig.jpg


MOPPE ou #ELECTROSMOGPORTUGAL
Movimento Português de Prevenção do Electrosmog
https://electrosmogportugal.weebly.com
https://www.brighteon.com/channels/electrosmogportugal
https://www.youtube.com/channel/UCi5gtFStWMfJRjwNVgulrsA/
Keywords
5g6gterapiavidacelulavibracaogeorges lakhovsky
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
Six Exercises for Stronger, More Mobile Hips, According to Fitness Guide

Six Exercises for Stronger, More Mobile Hips, According to Fitness Guide

Petra Stone
Longer Exhales May Increase Risk-Taking, Study Suggests

Longer Exhales May Increase Risk-Taking, Study Suggests

Morgan S. Verity
How dietary choices are reshaping the battle against chronic headaches

How dietary choices are reshaping the battle against chronic headaches

Ava Grace
Nutmeg: A spice with a touch of wellness

Nutmeg: A spice with a touch of wellness

Laura Harris
The crimson elixir: Unpacking the potent power of beet juice on blood pressure

The crimson elixir: Unpacking the potent power of beet juice on blood pressure

Ava Grace
The morning calorie advantage: How your body&#8217;s internal clock dictates weight gain

The morning calorie advantage: How your body’s internal clock dictates weight gain

Ava Grace
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy