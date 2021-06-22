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Sexo Uso errado da Nossa Energia Sexual, Nao Traia, Traição não e acidente, Introdução 1°Pt de 2018
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6 views • June 22, 2021
•Aug 29, 2018
JetztdieWahrheit-I
Pequeno video. Introdução ao tema: Uso errado da Nossa Energia Sexual, causado pelo sistema.Pois o sistema criou um programa de controle para a sua e para nossa energia sexual, isso começou muito la atrás, de maneira tao bem preparada, tao bem feita que resiste ate hoje.
Para consertar isso, para eliminar a deformação causada pela manipulação e corrupção feita pelo sistema em nossa energia sexual vai levar muito tempo...
Ps. guardem meus vídeos, salvem eles, mostrem para pessoas que vocês possam confiar, ajude outras pessoas humanas originais a nao ficarem presas nas mentiras e ciladas do nosso sistema.
JetztdieWahrheit-I
Pequeno video. Introdução ao tema: Uso errado da Nossa Energia Sexual, causado pelo sistema.Pois o sistema criou um programa de controle para a sua e para nossa energia sexual, isso começou muito la atrás, de maneira tao bem preparada, tao bem feita que resiste ate hoje.
Para consertar isso, para eliminar a deformação causada pela manipulação e corrupção feita pelo sistema em nossa energia sexual vai levar muito tempo...
Ps. guardem meus vídeos, salvem eles, mostrem para pessoas que vocês possam confiar, ajude outras pessoas humanas originais a nao ficarem presas nas mentiras e ciladas do nosso sistema.
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