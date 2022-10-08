¿Por qué estudiamos la Ley Cósmica? (Beatz Version) [Parte 1]

En esta presentación, indago las causas que me llevaron a concluir que nuestra existencia en el plano físico es la de seres espirituales desarrollando una madurez cósmica. Por consiguiente, debemos comprender como funciona el universo. Únicamente, esto se logra estudiando y aplicando en la vida diaria la Ley Cósmica.

Visita mi sitio para más información en www.leycosmica.space/ . 🧙‍♂️

Todos somos libres 🤴 el miedo es una ilusión 🦸‍♀️ la Verdad nunca puede ser destruida 👨‍💻