BfeD - Marc Fangerau - NWO = KOMMUNISMUS = Völkermord der JUDEN an GOY-NICHTJUDEN - 03.06.2021

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Wer mich in meinem Kampf für Wahrheit, Freiheit und Gerechtigkeit unterstützen möchte, der kann dies in Form einer Spende tun.



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Hier meine Kontoverbindung: Marc Fangerau

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Hier mein Blog:

https://derdissident.net/



HIER DER TEXT DES VIDEOS:



In Sowjetrussland wurde alle Menschen, die gegen das System waren, entweder durch Genickschuss hingerichtet oder in gigantische Umerziehungslager, Gulags genannt, entsorgt.



Die Täter waren Bolschewiken und ihr Ziel war der Weltkommunismus.

Heute werde alle Menschen, die gegen das System der Neuen Weltordnung sind, durch elektromagnetische Waffen, auch Strahlenwaffen genannt, hingerichtet oder durch ständige Folter zum Schweigen gebracht. Dies ist besonders dann der Fall, wenn sie diesem System der Neuen Weltordnung gefährlich werden könnten oder auf die Hintermänner und Strippenzieher zeigen. Dies ist bei mir zum Beispiel der Fall, daher versucht man mich seit etwa zwei Jahren mit diesen Waffen zum Schweigen zu bringen. Nur durch ständiges auf der Flucht sein und Einfallsreichtum in Form von selbst gebastelten Schutzmaßnahmen bin ich bisher dem Tode entgangen. Alle anderen, die gegen das System der Neuen Weltordnung sind, in dem alle Grenzen abgeschafft und alle Völker vermischt werden sollen, werden als Fremdenfeinde, Rassisten, Nazis, Rechtspopulisten oder Antisemiten denunziert. Diese werden durch Androhung von Gefängnis oder Strafe zum Schweigen gebracht...



Mehr auf:

https://www.docdroid.net/de



https://www.docdroid.net/4oxJP87/bfed-marc-fangerau-der-dissident-derdissident-net-bfed-dk-wahrheitse-29052021-pdf



https://www.docdroid.net/bhi6znh/bfed-alexander-muller-das-judentum-und-die-schlupfwespe-diaeretiella-rapae-28052021-pdf



BfeD - Dr. Holger Strohm - AZK - In Deutschland gibt es keine Demokratie, in Deutschland gibt es keine Menschenrechte, in Deutschland gibt es nur die abartige, lügende, betrügende, völkerzerstörende Holocaust-, Chemtrails- & Corona-Judenmafia, wie uns der JUDEN-SCHUTZ-PARAGRAPH 130 bestätigt. - kla.tv - 15.05.2021



https://www.youtube.com/watch?v=TFKTDvnuf6s

https://vk.com/bfedwahrheit?z=video401789244_456242103



https://vk.com/bfedwahrheit?z=video401789244_456242099 - https://www.youtube.com/watch?v=CUOJGpoHqMk - https://wtube.org/user/BfeD/hqDBI0m - https://de.wikipedia.org/wiki/Nikolai_Nerling -



Der Bund für echte Demokratie e.V. [BfeD] – Wir sind das Volk!

https://de.metapedia.org/wiki/Bfed

https://de.metapedia.org/wiki/Bund_f%C3%BCr_echte_Demokratie



(ermordet)

,_Alexander (ermordet)

(verfolgt)



(verfolgt und enteignet)

http://de.metapedia.org/wiki/Norbert_Steinbach



(verfolgt verstrahlt [siehe Kloppmann Schornstein-Sendeantenne in Vellmar], Flucht in Gasthof in Homberg-Frielendorf, 13 Hausdurchsuchungen in den Jahren von 2000 bis 2020 und am Dienstag, den 11.05.2021 erfolgte die 14te Hausdurchsuchung mit Redme 8 Note Handy-, SSI PC- & 4TB Festplatten-Diebstahl vom Staats-Juden-Schutz beim BfeD in Vellmar bei Kassel wegen hochladen auf die VK- & GAB-Video-Portale zur Volksaufklärung, neuerdings in schwarz-orwellschen POLIZEI-MAFIA-Uniformen noch ohne SS-Totenkopf der HITLERJUDEN, ohne Eisernen Kreuz der ROMJUDEN, nebst JUDENSTERN der TALMUD- & THORA-Völkermörder, 5 versuchten Morden, abgeweidet, inhaftiert, psychiatriert, lächerlich gemacht, wie den mutigen Attila Hildmann und alle echten Patrioten, die ihr Heimatland Deutschland und ihr eigenes Deutsches Volk lieben)



,_Walburga_Therese (Flucht, verstorben)

http://www.psychiatrie.se/tb/gb.php?start=3



https://archive.org/search.php?query=BfeD%20Wahrheit



Zahlreiche Personen werden über das Denunziations- & Rufmordportal Psiram in den Dreck gezogen, wie hier unter "Anti-Psiram" zu lernen ist:

https://antipsiram.wordpress.com/



Norbert Steinbach - (Anti-Deutsch) - Schneller Zugriff weil keine Schatten- & Soft-Zensur durch "Jene" angewendet wird

https://www.psiram.com/de/index.php/BfeD



Norbert Steinbach - (Pro-Deutsch) - Deshalb Schatten-Zensur von Google und Soft-Zensur mit Wartezeit durch die Khasaren-Sekte beachten

http://de.metapedia.org/wiki/Bfed



. BfeD - Marc Fangerau - Neue Weltordnung = Welt-Kommunismus = Völkermord der teuflischen 666er WELT-JUDEN an allen GOY = NICHT-JUDEN = TIEREN IN GESTALT VON MENSCHEN = MENSCHENRINDERN gemäß dem abartigen TALMUD & der kruden THORA, den heute immer noch hoch-aktuellen HETZ-LEHRBÜCHERN der 0,5 Milliarden GUIDESTONES-JUDEN, den trojanischen, lügenden, betrügenden kriegstreibenden, massnmordenden MAULWURF-JUDEN - 266 Aufrufe - 06.05.2021 -Wer mich in meinem Kampf für Wahrheit, Freiheit und Gerechtigkeit unterstützen möchte, der kann dies in Form einer Spende tun.Hier mein paypal Link: https://www.paypal.me/mfangerau Hier meine Kontoverbindung: Marc FangerauBIC: HASPDEHHXXX IBAN: DE22 2005 0550 1236 4000 48Hier mein Blog:HIER DER TEXT DES VIDEOS:In Sowjetrussland wurde alle Menschen, die gegen das System waren, entweder durch Genickschuss hingerichtet oder in gigantische Umerziehungslager, Gulags genannt, entsorgt.Die Täter waren Bolschewiken und ihr Ziel war der Weltkommunismus.Heute werde alle Menschen, die gegen das System der Neuen Weltordnung sind, durch elektromagnetische Waffen, auch Strahlenwaffen genannt, hingerichtet oder durch ständige Folter zum Schweigen gebracht. Dies ist besonders dann der Fall, wenn sie diesem System der Neuen Weltordnung gefährlich werden könnten oder auf die Hintermänner und Strippenzieher zeigen. Dies ist bei mir zum Beispiel der Fall, daher versucht man mich seit etwa zwei Jahren mit diesen Waffen zum Schweigen zu bringen. Nur durch ständiges auf der Flucht sein und Einfallsreichtum in Form von selbst gebastelten Schutzmaßnahmen bin ich bisher dem Tode entgangen. Alle anderen, die gegen das System der Neuen Weltordnung sind, in dem alle Grenzen abgeschafft und alle Völker vermischt werden sollen, werden als Fremdenfeinde, Rassisten, Nazis, Rechtspopulisten oder Antisemiten denunziert. Diese werden durch Androhung von Gefängnis oder Strafe zum Schweigen gebracht...Mehr auf:BfeD - Dr. Holger Strohm - AZK - In Deutschland gibt es keine Demokratie, in Deutschland gibt es keine Menschenrechte, in Deutschland gibt es nur die abartige, lügende, betrügende, völkerzerstörende Holocaust-, Chemtrails- & Corona-Judenmafia, wie uns der JUDEN-SCHUTZ-PARAGRAPH 130 bestätigt. - kla.tv - 15.05.2021 https://volkslehrer.org - https://t.me/Der_Volkslehrer - https://wtube.org/user/BfeD Der Bund für echte Demokratie e.V. [BfeD] – Wir sind das Volk! http://de.metapedia.org/wiki/Martina_Pflock (ermordet) http://de.metapedia.org/wiki/M%C3%BCller ,_Alexander (ermordet) http://de.metapedia.org/wiki/Heinrich_Kirrwald (verfolgt) http://de.metapedia.org/wiki/Stefan_Weinmann (verfolgt und enteignet)(verfolgt verstrahlt [siehe Kloppmann Schornstein-Sendeantenne in Vellmar], Flucht in Gasthof in Homberg-Frielendorf, 13 Hausdurchsuchungen in den Jahren von 2000 bis 2020 und am Dienstag, den 11.05.2021 erfolgte die 14te Hausdurchsuchung mit Redme 8 Note Handy-, SSI PC- & 4TB Festplatten-Diebstahl vom Staats-Juden-Schutz beim BfeD in Vellmar bei Kassel wegen hochladen auf die VK- & GAB-Video-Portale zur Volksaufklärung, neuerdings in schwarz-orwellschen POLIZEI-MAFIA-Uniformen noch ohne SS-Totenkopf der HITLERJUDEN, ohne Eisernen Kreuz der ROMJUDEN, nebst JUDENSTERN der TALMUD- & THORA-Völkermörder, 5 versuchten Morden, abgeweidet, inhaftiert, psychiatriert, lächerlich gemacht, wie den mutigen Attila Hildmann und alle echten Patrioten, die ihr Heimatland Deutschland und ihr eigenes Deutsches Volk lieben) http://de.metapedia.org/wiki/H%C3%BCsken ,_Walburga_Therese (Flucht, verstorben)Zahlreiche Personen werden über das Denunziations- & Rufmordportal Psiram in den Dreck gezogen, wie hier unter "Anti-Psiram" zu lernen ist:Norbert Steinbach - (Anti-Deutsch) - Schneller Zugriff weil keine Schatten- & Soft-Zensur durch "Jene" angewendet wirdNorbert Steinbach - (Pro-Deutsch) - Deshalb Schatten-Zensur von Google und Soft-Zensur mit Wartezeit durch die Khasaren-Sekte beachten Keywords chemtrailsjudenbfed

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