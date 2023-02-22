SOUS -TITRE : Hon. A. Brian Peckford – Lutter sans cesse afin de rétablir la démocratie au Canada

Sous-titré le 8 juin 2022 – Entrevue

L’Honorable Brian Peckford est le dernier Premier Ministre survivant à avoir participé à la rédaction de la Loi Constitutionnelle de 1982 qui comprend la Charte des Droits et Libertés. Lors de cette entrevue, il dénonce le fait que notre démocratie a été « violée et dénigrée » par les gouvernements dont les politiques pandémiques ont ciblé les droits constitutionnels tels la liberté d’expression et la liberté de réunion. Il déclare également que « la démocratie ne peut exister que dans une société morale ».

Blogue de Brian Peckford : https://peckford42.wordpress.com/

Loi Constitutionnelle de 1982 : https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/Const/page-12.html#h-39

Brian Peckford fait partie du Conseil d’administration de Taking Back our Freedoms : https://tbof.ca/

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