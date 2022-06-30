Dr. Ryan Cole. Riesgo total, cero beneficio en niños

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Explica los riesgos de 'vacunar' a los niños anti-covid19, vs el supuesto beneficio. Esto lo saben las autoridades mexicanas, y aún así, colaboran con el genocidio y esterilización que implican tanto las de ARNm como las de adenovirus. Es un ataque a México y a la humanidad, perpetrado por los psicópatas del autonombrado f.e.m. - gates, manejando a la oms y la mafia cabal - rotschild atrás de ellos. Y la 4a T, entre las patas... AMLO ha pasado de ser un buen presidente a ser un colaboracionista de la masacre. Para informarse mejor, vea otros videos en éste canal: brighteon.com/channels/feriljor
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