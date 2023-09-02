BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

WALMART NOW ALLOWS SHOPLIFTING YOU'LL PAY HONEST PEOPLE!-
EARTH SHAKING NEWS
EARTH SHAKING NEWS
277 followers
Follow
2
Download MP3
Share
Report
279 views • September 02, 2023

AMERICAS CORRUPT LEGAL SYSTEM IS CREATING ALL THIS INSANITY! THE CRIMINALS RUN AMERICA NOW AND THE INSANE CORPORATIONS ARE KILLING THEIR ASSES...IF WALMART HIRED COPS WITH AR-15'S AND SHOT A FEW OF THESE LAW BREAKERS IN THE LEGS IT WOULD STOP THIS NEVER ENDING STEALING. PROBLEM IS CORRUPT JUDGES FREE THESE LAW BREAKERS WITHIN HOURS OF BEING JAILED. THIS IS WHY EVERY LAW ABIDING AMERICAN NEEDS ARMED PROTECTION. THEY HAVE TO DEFEND THEMSELVES BECAUSE THE CORRUPT LEGAL SYSTEM HAS GONE ROUGUE. I BELIEVE AMERICA WILL BE LOCKED DOWN ANY DAY NOW AS THE STORES ARE BEING EMPTIED OUT BY THESE EVIL CRIMINALS. THERE'S A SPIRITUAL LAW CALLED KARMA! THE BIBLE DECLARES; WHAT ONE SOWS HE OR SHE SHALL ALSO REAP! IN THE SHORT TERM THE CRIMINAL MAY GET AWAY WITH THEIR EVIL BUT! AT SOME POINT IN TIME HE OR SHE WILL PAY...IT COULD BE PHYSICALLY, MENTALLY OR WITH THEIR VERY LIFE. ONE NEVER KNOWS WHEN HE OR SHE WILL DRAW THEIR LAST BREATH IN THE BODY. THERE IS INSTANT JUDGEMENT IF THE PERSON HASN'T REPENTED OF THEIR SINS. PREP, PRAY AND GET THE HELL OUT OF THE WAY. SHEER HELL IS COMING TO AMERICA ANY DAY NOW...WAKEUP!

Keywords
militaryhellreligiongovernmentnew world ordersatanismbible prophecymedicalend timeschild sacrifice
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
Putin hails 12% trade jump as Indonesian president makes second Russia trip of 2026

Putin hails 12% trade jump as Indonesian president makes second Russia trip of 2026

Cassie B.
Gallup Poll: 89% of Americans View Government Corruption as Widespread

Gallup Poll: 89% of Americans View Government Corruption as Widespread

Garrison Vance
SCO Summit in Bishkek Showcases Expanding Eurasian Bloc

SCO Summit in Bishkek Showcases Expanding Eurasian Bloc

Garrison Vance
Antiwar.com Urges Support, Cites Troop Peril and Pentagon Priorities

Antiwar.com Urges Support, Cites Troop Peril and Pentagon Priorities

Garrison Vance
We Are Sleepwalking Into World War III: Why I&#8217;m Preparing for the Worst

We Are Sleepwalking Into World War III: Why I’m Preparing for the Worst

Mike Adams
Iceland Voters Reject EU Accession Talks in Referendum

Iceland Voters Reject EU Accession Talks in Referendum

Douglas Harrington
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy